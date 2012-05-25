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Üst düzey yetkilileri zehirlemişler

Özgür Suriye Ordusu, Beşşar Esed rejiminin üst düzey yetkililerine suikast düzenlendiği iddiasına ilişkin detayları açıkladı

Üst düzey yetkilileri zehirlemişler

Özgür Suriye Ordusu, Beşşar Esed rejiminin üst düzey yetkililerine suikast düzenlendiği iddiasına ilişkin detayları açıkladı

25 Mayıs 2012 Cuma 14:52
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Üst düzey yetkilileri zehirlemişler
İSTANBUL - Özgür Suriye Ordusu Sahabe Tugayları Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, suikastın ayrıntılarına yer verilerek, Suriye'deki askeri operasyonları yöneten ve Hasan Türkmani, Hişam Bahtiyar, Asıf Şevket, Davut Raciha, Muhammed Said Buhaytan, Ali Memlük ve Salah en-Naimi'den oluşan konseyin 2 ay boyunca izlendiği, Buhaytan'ın korumasının suikastta bizzat rol aldığı öne sürüldü.

Suikast için 5 güçlü maddenin bileşiminden oluşan renksiz ve tatsız sıvı ile toz 2 çeşit zehir hazırlandığı belirtilen açıklamada, 19 Mayıs'ta saat 19.30'da başlayıp 22.00'de biten toplantı sonrası saat 22.45'te başlayan yemekte saldırının yapıldığı iddia edildi.
Ali Memlük ve Salah en-Naimi'nin yemeğe katılmadığı belirtilen açıklamada, diğer üyelerin farklı oranlarda zehirlendikleri, bir kısmı acil müdahale ile kurtarılırken bazılarının durumunun ağır olduğu, bazılarının ise öldüğü öne sürüldü.
Açıklamada, Buhaytan'ın korumasının ise saldırı sonrası ülke dışına çıktığı kaydedildi.

Suriye yönetiminden yalanlama
Öte yandan İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD da suikast girişimi iddialarını doğruladı.
Suriye resmi haber ajansı SANA ise suikast iddialarını yalanlayarak, saldırıda öldürüldükleri iddia edilen Türkmani'nin, görevinin başında olduklarına ilişkin mesajlarını yayımlamıştı.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 06:52
Anahtar Kelimeler:
Özgür Suriye Ordusu
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