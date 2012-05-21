Üst düzey yetkililere suikast iddiası

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin üst düzey yetkililerine yönelik suikast iddiası ile ilgili belirsizlik devam ederken, Özgür Suriye Ordusu'ndan yapılan yeni açıklamada, suikastın zehir kullanılarak gerçekleştirildiği öne sürüldü.

AA muhabirinin Özgür Suriye Ordusu kaynaklarından edindiği bilgide, Suriye'deki krizin yönetiminden sorumlu konseyin İçişleri Bakanlığı binasındaki toplantısı sırasında, yemeklerine zehir konulduğu belirtildi.

Daha sonra çok sayıda ambulans ve askeri birliğin bina etrafında toplandığı ve aralarında Suriye istihbaratının bir numaralı ismi Asıf Şevket, İçişleri Bakanı Muhammed Şaar, Savunma Bakanı Davud Racih'in de bulunduğu yetkililerin, acil müdahale için en yakındaki Şami Hastanesi'ne kaldırıldıkları belirtildi. Hastane çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındığı, tedavi için çok sayıda doktorun da hastaneye getirildiği kaydedildi.

Özgür Suriye Ordusu adına açıklama yapan kaynak, saatler süren tedavinin ardından hastane içinden bir kaynakla temas kurduklarını ve zehirlenen yetkililerden bazılarının öldüğü konusunda kesin bilgi edindiklerini iddia etti.

Yaralılardan bazılarının kurtarıldığını belirten kaynak, bunlar arasında Esed'in özel temsilcisi Hasan Turkmani ile İçişleri Bakanı Muhammed Şaar'ın da bulunduğunu belirtti. Öte yandan hastanede, suikast girişimine maruz kalan 6 kişinin dışında çok sayıda ceset bulunduğu ve bunların kimliği konusunda henüz bilgi edinilemediği de ileri sürüldü.

Suriye resmi haber ajansı SANA, suikast iddiaları yalanlayarak, saldırıda öldürüldükleri iddia edilen Şaar ile Turkmani'nin, görevlerinin başında olduklarına ilişkin mesajlarını yayımlamıştı.