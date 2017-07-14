Üsküplüler 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit edilenler, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dualarla anıldı.

Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde cuma namazı öncesinde düzenlenen programda, geçen yıl 15 Temmuz'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında şehit edilenler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Türkiye'den Yaşar Çuhadar, Nebi Yaşar ve Mustafa Altın'ın Kuran tilaveti ile başlayan programda, Türkiye'deki şehitler için Makedonya'da okunan 58 hatmin de duası yapıldı.

Cuma hutbesinde de Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Suleyman Recepi'nin mesajı okundu.

Recepi hutbede, "Allah, şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri davalarına sahip çıkacak imanlı, ihlaslı, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin." ifadesini kullandı.

Erol Olçok'un evine yürüyüş

Cuma namazı sonrasında ise Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın da katılımıyla 15 Temmuz şehitlerinden Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un Üsküp'teki evine kadar yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe Büyükelçi Kara'nın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kara, burada yaptığı açıklamada, Erol Olçok'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesinin ardından oğlu ile sokağa çıktığını ve şehit olduğunu anımsattı.

Büyükelçi Kara, "Vatanımızı eşkıyaya böldürtmedi, teslim etmedi. Sayın Cumhurbaşkanımız bir söz verdi: 'İnlerine ineceğiz' dedi. Buradan söz veriyoruz: Bizler inlerine ineceğiz bu hainlerin." ifadesini kullandı.

Makedonya halkına FETÖ'ye karşı birlikte hareket etme çağrısında bulunan Kara, "Şunu unutmasınlar ki ömrümüzün son damlasına kadar, son nefesimize kadar biz bu hain terör örgütüyle sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz." dedi.

Burada da 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.