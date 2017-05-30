Üsküplü kadınların mukabele geleneği

ÜSKÜP - Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Osmanlı mirası mukabele geleneği, 1990'lı yıllarda uğradığı kesintinin ardından kadın hafızlar tarafından yeniden canlandırılıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle başkent Üsküp'teki cami ve evlerde başlanan mukabeleye, bu yıl ilk kez Yiğit Paşa Kültür Merkezi'nde kadınlar katılıyor.

Dört kadın hafız öncülüğündeki mukabeleye ilgi yoğun. Genci yaşlısı onlarca kadın Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek için mukabeleye katılırken, Kur'an okumayı bilmeyenler de bu merkezde verilen derslerle Kur'an öğrenebiliyor.

Hafızlardan Kadriye Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'in "evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş" olarak nitelendirdiği ramazan ayını sevinçle idrak ettiklerini söyledi.

Üsküp başta olmak üzere ramazan ortamının Balkanlar'da farklı olduğunu kaydeden Süleyman, Üsküplü kadın hafızlar olarak Asr-ı Saadet'ten bugüne devam eden mukabele geleneğini sürdürdüklerini ifade etti.

Geçen ramazanda hizmete açılan Yiğit Paşa Kültür Merkezi'nde kadınlara yönelik mukabele geleneğini canlandırma kararı aldıklarını aktaran Süleyman, merkezin restorasyonunu gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Mukabelenin Üsküplü genç hafızlar tarafından yapılmasının ayrı bir öneme sahip olduğuna işaret eden Süleyman, "Genç hafızlarımız Tuba İbiş, Berru Emin, Habibe Loki ve ben, ramazan ayı boyunca her gün birer cüz okumak kaydıyla burada bayanlara mukabele okuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dini sohbetler de düzenliyorlar

Ramazan ayını daha aktif geçirmek adına mukabelenin ardından kısa dini sohbetler de düzenlediklerini aktaran Süleyman, böyle bir etkinliği bu yıl ilk defa gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bu kültür merkezinde daha önce Üsküp ve Doğu Makedonya'dan lise ve üniversiteli kız öğrencilerle farklı etkinlikler yaptıklarını anımsatan Süleyman, "Burayı, bu güzel mekanı güzel bir şekilde tanıtmak ve buranın manevi ortamını güzel bir şekilde kullanabilmek amacıyla bundan sonra da inşallah faaliyetlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Süleyman, herkesin ramazan ayını tebrik ederek, bu ramazanın Müslümanların uyanışına vesile olması için Allah'a dua ettiğini sözlerine ekledi.