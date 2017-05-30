Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97617
ALTIN
144.594
DOLAR
3.5574
STERLIN
4.5783
EURO
3.9680
Türkiye Kupası sahibini buluyor
Türkiye Kupası sahibini buluyor
İstanbul'da taksicilerin yüzünü güldüren karar
İstanbul'da taksicilerin yüzünü güldüren karar
İkinci YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı
İkinci YÖKDİL Sınavı başvuruları başladı
Aykut Kocaman, efsaneleri yakalamak istiyor
Aykut Kocaman, efsaneleri yakalamak istiyor
'Demli çay kahve ve asitli içecekle oruç açmayın'
'Demli çay kahve ve asitli...

Üsküplü kadınların mukabele geleneği

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Osmanlı mirası mukabele geleneği, 1990'lı yıllarda uğradığı kesintinin ardından kadın hafızlar tarafından yeniden canlandırılıyor.

Üsküplü kadınların mukabele geleneği

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Osmanlı mirası mukabele geleneği, 1990'lı yıllarda uğradığı kesintinin ardından kadın hafızlar tarafından yeniden canlandırılıyor.

30 Mayıs 2017 Salı 12:06
15 Okunma
Üsküplü kadınların mukabele geleneği

ÜSKÜP -  Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Osmanlı mirası mukabele geleneği, 1990'lı yıllarda uğradığı kesintinin ardından kadın hafızlar tarafından yeniden canlandırılıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle başkent Üsküp'teki cami ve evlerde başlanan mukabeleye, bu yıl ilk kez Yiğit Paşa Kültür Merkezi'nde kadınlar katılıyor.

Dört kadın hafız öncülüğündeki mukabeleye ilgi yoğun. Genci yaşlısı onlarca kadın Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek için mukabeleye katılırken, Kur'an okumayı bilmeyenler de bu merkezde verilen derslerle Kur'an öğrenebiliyor.

Hafızlardan Kadriye Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'in "evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş" olarak nitelendirdiği ramazan ayını sevinçle idrak ettiklerini söyledi.

Üsküp başta olmak üzere ramazan ortamının Balkanlar'da farklı olduğunu kaydeden Süleyman, Üsküplü kadın hafızlar olarak Asr-ı Saadet'ten bugüne devam eden mukabele geleneğini sürdürdüklerini ifade etti.

Geçen ramazanda hizmete açılan Yiğit Paşa Kültür Merkezi'nde kadınlara yönelik mukabele geleneğini canlandırma kararı aldıklarını aktaran Süleyman, merkezin restorasyonunu gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Mukabelenin Üsküplü genç hafızlar tarafından yapılmasının ayrı bir öneme sahip olduğuna işaret eden Süleyman, "Genç hafızlarımız Tuba İbiş, Berru Emin, Habibe Loki ve ben, ramazan ayı boyunca her gün birer cüz okumak kaydıyla burada bayanlara mukabele okuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dini sohbetler de düzenliyorlar

Ramazan ayını daha aktif geçirmek adına mukabelenin ardından kısa dini sohbetler de düzenlediklerini aktaran Süleyman, böyle bir etkinliği bu yıl ilk defa gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bu kültür merkezinde daha önce Üsküp ve Doğu Makedonya'dan lise ve üniversiteli kız öğrencilerle farklı etkinlikler yaptıklarını anımsatan Süleyman, "Burayı, bu güzel mekanı güzel bir şekilde tanıtmak ve buranın manevi ortamını güzel bir şekilde kullanabilmek amacıyla bundan sonra da inşallah faaliyetlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Süleyman, herkesin ramazan ayını tebrik ederek, bu ramazanın Müslümanların uyanışına vesile olması için Allah'a dua ettiğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküplüKadınlarMukabeleGelenekMakedonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin 'Ejderha Kayığı' bayramını kutluyor
Çin 'Ejderha Kayığı' bayramını kutluyor
Kenya'da 25 kişide daha kolera tespit edildi
Kenya'da 25 kişide daha kolera tespit edildi
Bağdat'ta bombalı saldırı: 8 ölü
Bağdat'ta bombalı saldırı: 8 ölü
British Airways'in uçuşları normale döndü
British Airways'in uçuşları normale döndü
Rakka'da 48 saat içinde 70 sivil öldürüldü
Rakka'da 48 saat içinde 70 sivil öldürüldü
Hollanda'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Schippers pes etti
Hollanda'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Schippers pes etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ