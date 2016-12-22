Ürdün

'de

eğitim uçuşu

için havalanan

bir askeri uçağı

n

düştü

ğü, kazada pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi askeri uçağın, eğitim uçuşu için bir askeri üsten kalktığı sırada oluşan teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ürdün ordusunun hayatını kaybeden pilotun ailesi için başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.

AA