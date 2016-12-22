Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi askeri uçağın, eğitim uçuşu için bir askeri üsten kalktığı sırada oluşan teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Ürdün ordusunun hayatını kaybeden pilotun ailesi için başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.
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