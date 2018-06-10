"Ürdün'ü desteklemek istiyoruz"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Ürdün'ün bölgesel denge açısından önemli bir role sahip olduğunu ve bu ülkeyi tüm imkanlarıyla desteklemek istediklerini belirtti.

Resmi ziyaret için geldiği Ürdün'de temaslarını sürdüren Mogherini, başkent Amman'da Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Mogherini, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında AB'nin geçen yıllarda Ürdün'e sağladığı ekonomik ve mali desteğe işaret ederek "Ürdün'e desteğimiz sürüyor ve devam edecek. Aynı seviyeyi korumayı sürdüreceğiz." dedi.

Ürdün'deki insani yardım çalışmalarını desteklemek için 20 milyon avroluk bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını belirten Mogherini, önceki hibe kapsamında 100 milyon avronun Ürdün'e verilmek üzere hazır olduğunu ve bunun kredi olmadığını ifade etti.

Mogherini, Ürdün'ün bölgesel denge açısından önemli bir role sahip olduğuna işaret ederek "Tüm imkanlarımızla bu ülkeyi desteklemek istiyoruz." diye konuştu.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan sorunlara da değinen Mogherini, şunları kaydetti:

"Kudüs'ün geleceği bizim için önemlidir. Kudüs'ü Filistin devletinin ve İsrail'in başkenti olarak görmek istiyoruz. Ortadoğu'daki çatışmanın çözümü iki devletli çözümle mümkün."

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini ayrıca Suriye krizinin siyasi yolla çözümü konusunda Ürdün ile hemfikir olduklarını dile getirdi.

"AB ile işbirliği hacmi Ürdün'ün kalkınmasına katkı sağladı"

Öte yandan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de Mogherini'nin ziyaretinin ikili ve bölgesel ilişkiler açısından önemli olduğunu belirterek, "AB ile işbirliği hacmi Ürdün'ün kalkınmasına katkı sağladı." dedi.

Filistin sorunu konusundaki çözüm önerilerinin ortak olduğunu, iki devletli çözümü desteklediklerini kaydeden Safedi, "Filistin sorunu bu ilke ile çözülmezse bölgede barış hakim olmaz." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin güneyindeki durum ve ABD ile Rusya arasındaki görüşmelere ilişkin Mogherini'ye bilgi verdiklerini aktaran Safedi, Suriye'de siyasi çözümün esas olduğu konusunda aynı düşünceleri paylaştıklarını vurguladı.

Safedi ayrıca Suudi Arabistan'da bugün yapılacak Ürdün'e destek zirvesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i girişimlerinden dolayı takdir ettiklerini kaydeden Safedi, Ürdün ile Suudi Arabistan'ın köklü ilişkilere sahip olduğunu ve Riyad ile Körfez ülkelerinin Ürdün'ün yanında yer aldığını ifade etti.

Suudi Arabistan, Ürdün'ün içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkması için yapılabilecekleri görüşmek üzere bugün Mekke'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Kuveyt'in katılımıyla bir zirve düzenleneceğini duyurmuştu.

Resmi bir ziyaret için dün Ürdün'e gelen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkent Amman'da Kral Abdullah ile görüşmüştü.

Ürdün'de bu yılın başında itibaren gelen zamlar ve Hani el-Mulki hükümetinin ekonomi politikaları sorunlara yol açmış, temel ihtiyaç maddelerindeki yüksek oranlı fiyat artışları vatandaşın tepkisini çekerken son olarak tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi üzerine istifa etmiş, Kral Abdullah da Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ürdün'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Rezzaz'ı ciddi ekonomik sorunların beklediği ifade ediliyor.