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Ürdün hükümeti protesto hakkına saygı duyduğunu açıkladı

Ürdün hükümeti, tartışmalı vergi yasasını protesto eden göstericilerin ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkına saygı duyduğunu açıkladı.

Ürdün hükümeti protesto hakkına saygı duyduğunu açıkladı

Ürdün hükümeti, tartışmalı vergi yasasını protesto eden göstericilerin ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkına saygı duyduğunu açıkladı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 09:34
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Ürdün hükümeti protesto hakkına saygı duyduğunu açıkladı

AMMAN

Ürdün hükümeti, tartışmalı vergi yasasını protesto eden göstericilerin ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkına saygı duyduğunu açıkladı.

Ürdün resmi haber ajansında (PETRA) yer alan açıklamaya göre, Ürdün hükümeti, ülkede izlenilen siyasetin barışçıl şekilde protesto edilmesi ve ifade özgürlüğü hakkına saygı duyduğunu belirtti.

Hükümetin yasalara uygun ifade özgürlüğü hakkının ve protesto düzenleyenlerin korunmasına özen gösterdiği aktarılan açıklamada, hükümetin kamu malları ve vatandaşlarının çıkarlarının korunmasına da bağlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, protesto hakkının, yasaları ihlal etmek, başkalarının özgürlüğüne saldırmak anlamına gelmediğine dikkat çekildi.

Ürdün'de bir süredir tartışmalı vergi yasasını protesto için düzenlenen gösterilerde, Başbakan Ömer er-Rezzaz hükümetinin istifası talep ediliyor.

Tartışmalı gelir vergisi yasası

Ürdün'de tartışmalı vergi yasasının, geçen pazar günü Resmi Gazetede yayımlanması sonrası sosyal medyada gösteri çağrıları yapılmıştı.

Ürdün Meclisi'nin birinci kanadı Temsilciler Meclisi'nin onayını alan tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı, meclisin ikinci kanadı olan Senato'dan da geçmiş, ardından Kraliyet makamı tarafından imzalanmasının akabinde Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Yasanın 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Başbakan Rezzaz, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, tasarıya göre gelir vergisinin, geliri yüksek kişilerin en fazla yüzde 12'sini etkilediğini, orta ve düşük gelirli kesimleri kapsamadığını, eskalasyon uygulamasını dikkate aldığını belirtmişti.

Tasarıya göre, 2019 yılında yıllık geliri 20 bin dinardan (28 bin 200 dolar) az olan ailelerin vergiden muaf tutulması kararlaştırılmıştı. 2020 yılı için ise bu sayı, yılık geliri 18 bin dinar (25 bin 380 dolar) ve daha az olan aileler şeklinde belirlenmişti.

Bireylere yönelik muafiyetlerin çıtasının ise 2019 yılı için 10 bin dinar (14 bin 100 dolar), 2020 yılı için 9 bin dinar olmasına karar verilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÜrdünHükümetProtesto
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