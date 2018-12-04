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Ürdün'den 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

Ürdün ile Suriye arasındaki sınır kapısının açılmasından bu yana 28 bin Suriyeli ülkesine döndü.

Ürdün'den 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

Ürdün ile Suriye arasındaki sınır kapısının açılmasından bu yana 28 bin Suriyeli ülkesine döndü.

04 Aralık 2018 Salı 18:01
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Ürdün'den 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

AMMAN

Ürdün ile Suriye arasındaki sınır kapısının açılmasından bu yana 28 bin Suriyeli ülkesine döndü.

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Mülteciler İdaresi Müdürü Ahmed el-Kefavin, yerel televizyona yaptığı açıklamada, Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın geçen Ekim ayında açılmasından bu yana 28 bin Suriyelinin Ürdün'den ayrıldığını belirtti.

Kefavin, bunların 3 bin 400'ünün mülteci sıfatıyla ülkede bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan Ürdün'deki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Muhammed el-Hıvari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün'de BMMYK'ya kayıtlı 674 bin Suriyeli mülteci bulunduğunu belirtti.

Komiserliğin Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönme isteğiyle ilgili anketler yaptığını aktaran Hıvari, "2018 yılında yapılan son 3 ankette, Suriyelilerin çoğunun 12 ay içinde Ürdün'den ayrılmayı planlamadığını ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Yalnızca yüzde 8'inin gelecek yıl ülkesine dönmeyi planladığını belirten Hıvari, önceki anket sonuçlarına göre Suriye'ye dönmeyi düşünenlerin oranında görülen düşüşün kış aylarına girilmesiyle ilgili olduğunu aktardı.

Ürdün genelinde 1,3 milyon Suriyeli bulunduğu belirtilirken, bunların yarısının "mülteci" statüsünde olduğu, diğer kısmının Suriye'deki iç savaştan önce çeşitli sebeplerle Ürdün'e gelen ancak savaş nedeniyle ülkesine dönemeyenler olduğu ifade ediliyor.

Suriye ile Ürdün arasındaki ticari sirkülasyon ve geçişler için can damarı addedilen Cabir-Nasib Sınır Kapısı, 2015'te güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı. Kapı, Ekim ayı ortasında yeniden açılmıştı.

Ürdün'ün Suriye'ye açılan "Ramse" ve "Cabir" sınır kapıları bulunuyor. Bu kapıların karşısında Suriye tarafında ise "Eski Gümrük" ve "Nasib" sınır kapıları yer alıyor.

Suriye rejimine bağlı güçler, 3 yıldan bu yana muhalif güçlerin elinde bulunan iki sınır kapısının denetimini, son zamanlarda Rusya ve İran yanlısı milislerin desteğiyle ele geçirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÜrdünSuriyeli
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