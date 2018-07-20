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Ürdün'de Rezzaz hükümeti meclisten güvenoyu aldı

Ürdün'de Ömer er-Rezzaz başbakanlığındaki yeni hükümet, mecliste güvenoyu aldı.

Ürdün'de Rezzaz hükümeti meclisten güvenoyu aldı

Ürdün'de Ömer er-Rezzaz başbakanlığındaki yeni hükümet, mecliste güvenoyu aldı.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:04
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Ürdün'de Rezzaz hükümeti meclisten güvenoyu aldı

Ürdün'de Ömer er-Rezzaz başbakanlığındaki yeni hükümet, Ürdün meclisindeki 79 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı.

Başbakan Rezzaz liderliğindeki hükümet, 130 sandalyeli Ürdün meclisinde oylandı. Oylamaya 123 milletvekili katılırken, yeni kabine, 79 milletvekilinin onayını almayı başardı.

Güvenoyu oturumu öncesinde Ürdün meclisi, 9 Temmuz'dan bu yana Rezzaz'ın başkanlığındaki hükümetin programını özel oturumlarla görüşmeye açtı.

Milletvekillerinin eleştirilerini dinleyen Rezzaz, ortaya konulan bütün görüş ve izlenimleri dikkate alacağını belirtti.

Yüzyılın anlaşması

Başbakan Rezzaz, meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin, İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlatılması için hazırlamaya devam ettiği "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen plana ilişkin söylenen bütün sözlerin Ürdün'ün sabitelerinin önünde buharlaştığını ve Filistin'e en yakın devletin Ürdün olduğunu belirterek, "Filistin davasının önüne geçen başka bir dava yoktur." dedi.

İsrail'in 1967 sınırlarına çekilmesi ve işgalin sonlandırılması gerektiğini dile getiren Rezzaz, Filistinlilerin haklarını iptal edecek hiçbir pazarlığı kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Ürdün'de eski Başbakan Hani el-Mulki, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi üzerine istifa etmiş, Kral Abdullah da Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Rezzaz ve kabine üyeleri, 14 Haziran'da yemin ederek göreve başlamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÜrdünÖmer Er-RezzazFilistin Davası
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