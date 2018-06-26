UNRWA, Filistin'deki çalışmalarını sürdürebilmek için yardım istedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinli mültecilere gıda yardımının kesilmemesi, okullarının açık kalması ve umutlarını kaybetmemeleri için mümkün olan her şeyi yapmaları gerektiğini belirterek, "Gelin, Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) finansman açığını hep beraber kapatalım. Bu, bugün ve gelecek için akıllıca bir yatırım olur." dedi.

Guterres, UNRWA'ya destek amacıyla BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "yardım taahhüdü" konferansının açılışında konuştu.

Filistin'de Batı Şeria ve Gazze'nin yanı sıra Ürdün, Lübnan ve Suriye'de milyonlarca Filistinli mültecinin daha iyi bir gelecek için UNRWA'ya güvendiğine dikkati çeken Guterres, bu kuruluşun Filistinli mülteciler için hayati öneme sahip yardımlarının kesilmemesi gerektiğini vurguladı.

Guterres, ''Gıda yardımının kesilmemesi, okulların açık kalması ve insanların umutlarını kaybetmemesi için mümkün olan her şeyi yapmamız gerek. Gelin, UNRWA'nın finansman açığını hep beraber kapatalım. Bu, bugün ve gelecek için akıllıca bir yatırım olur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye teşekkür

UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl ise ajansa şimdiye kadar en fazla finansal desteği veren ABD'nin bu yardımlarını kesmesinin ardından yaşadıkları finansal krize değindi.

Krahenbühl, 250 milyon dolar yardım çağrısının kurumun kendisine yönelik değil, destekte bulundukları çocuk, kadın, erkek milyonlarca Filistinli mülteci için olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Krahenbühl, Türkiye'ye Filistin'e yaptığı yardımlar ve Filistin konusundaki çabaları için teşekkür etti.

"Türkiye, UNRWA'ya gönüllü yaptığı desteği artırdı"

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da UNRWA'nın Filistinli mülteciler ve bölge için son derece önemli bir rolü olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, kuruluşundan itibaren UNRWA'nın en güçlü destekçilerinden biri olduğunu anlatan Sinirlioğlu, "UNRWA'ya yaptığımız gönüllü desteği artırdık, bu yılki katkımızı 1,5 milyon dolara çıkardık ve aktardık." diye konuştu.

Sinirlioğlu geçen aylarda İtalya'nın başkenti Roma'da UNRWA için düzenlenen yardım taahhüdü konferansında da Türkiye'nin 10 milyon dolar daha ilave katkıda bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin Gazze'deki protestolarda İsrail güçleri tarafından yaralanan Filistinlilerin tedavisi için Dünya Sağlık Örgütüne 1,2 milyon dolar yardımda bulunduğunu söyleyen Sinirlioğlu, uluslararası topluma daha fazla taahhüt ve katkı çağrısı yaptı.

UNRWA'nın 2018 yılı içinde yardımlarını sürdürebilmesi için 250 milyon dolar fon açığını kapatması gerekiyor.

Taahhütler birkaç gün içinde açıklanacak

Konferans sonrası gazetecilere açıklama yapan UNRWA Genel Komiseri Krahenbühl, taahhütlerin birkaç güç içinde açıklanacağını duyurdu.

Krahenbühl, finansman krizi yaşayan kuruluşun kaynaklarının tükendiğini ve eylül ayında okulları açmak için gereken finansmana sahip olmadıklarını dile getirerek, 250 milyon dolarlık yardım çağrısında bulunmuştu.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, finansman krizi yaşayan UNRWA'nın Gazze'deki bazı operasyonlarını ağustos ayından itibaren askıya alacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını bildirmişti.

UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.

UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor. ABD yönetiminin aldığı kararın bu uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya soktuğu belirtiliyor.