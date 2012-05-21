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Ünlü solist Robin Gibb öldü

Efsane Bee Gees grubunun kurucusu ve solisti Robin Gibb 62 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü solist Robin Gibb öldü

Efsane Bee Gees grubunun kurucusu ve solisti Robin Gibb 62 yaşında hayatını kaybetti.

21 Mayıs 2012 Pazartesi 08:48
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Ünlü solist Robin Gibb öldü

     Gibb'in sözcüsü Doug Wright yaptığı açıklamada, karaciğer ve kolon kanseriyle mücadele eden Gibb'in dün hayatını kaybettiğini belirtti.
     1958 yılında Avustralya'nın Redcliffe kentinde Barry, Robin ve Maurice Gibb kardeşler tarafından kurulan Bee Gees, yedi kez Grammy ödülü kazanmış ve dünya genelinde 225 milyon albüm satarak müzik dünyasının en başarılı gruplarından biri olmuştu. 
      2003 yılında Maurice'in yaşamını yitirmesinin ardından Barry ve Robin Gibb, grubu dağıtmaya karar vermiş, ancak 2009 yılında tekrar sahneye çıkma kararı almıştı.
     Bee Gees'in ''Saturday Night Fever'' (Cumartesi Gecesi Ateşi) filmi albümü tüm zamanların en hızlı satılan albümü olmuştu.

AA

Son Güncelleme: 21.05.2012 00:50
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Robin Gibb öldü
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