Ünlü solist Robin Gibb öldü

Gibb'in sözcüsü Doug Wright yaptığı açıklamada, karaciğer ve kolon kanseriyle mücadele eden Gibb'in dün hayatını kaybettiğini belirtti.

1958 yılında Avustralya'nın Redcliffe kentinde Barry, Robin ve Maurice Gibb kardeşler tarafından kurulan Bee Gees, yedi kez Grammy ödülü kazanmış ve dünya genelinde 225 milyon albüm satarak müzik dünyasının en başarılı gruplarından biri olmuştu.

2003 yılında Maurice'in yaşamını yitirmesinin ardından Barry ve Robin Gibb, grubu dağıtmaya karar vermiş, ancak 2009 yılında tekrar sahneye çıkma kararı almıştı.

Bee Gees'in ''Saturday Night Fever'' (Cumartesi Gecesi Ateşi) filmi albümü tüm zamanların en hızlı satılan albümü olmuştu.