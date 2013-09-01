UNIFIL'de görevli Türk bölüğü Lübnan'dan ayrıldı

BEYRUT





Lübnan’da Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü (UNIFIL) komutası altında görev yapan Türk İstihkam ve İnşaat Bölüğü Lübnan'dan ayrıldı.

Beyrut Limanı'nda gerçekleştirilen tahliye sırasında Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi İnan Özyıldız da hazır bulundu. Özyıldız, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı İskenderun Nakliyat gemisi önünde, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ömer Bayram Çetin ve gemi komutanı Yarbay Tuncay Kurnalı tarafından karşılandı. Büyükelçi Özyıldız ile birlikte gelen Türkiye’nin Lübnan askeri ataşesi Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, daha sonra gemiye çıkarak bir süre gemi komutanı ve diğer yetkililerle sohbet etti.

Büyükelçi Özyıldız, 2006 yılından bu yana BM UNIFIL bünyesinde görev yapan Türk bölüğünün, bütün işlemlerin tamamlanmasının ardından Lübnan’dan ayrıldığını belirterek şunları söyledi:

"Bölüğümüzün Lübnan'ın istikrarına, güvenliğine önemli katkılarda bulunduğunu düşünüyoruz, buna inanıyoruz. Katkılarımız şimdi deniz gücünde devam edecek. Lübnan'ın güvenliğinin, istikrarının eskiden olduğu gibi sürmesini ümit ediyoruz."

İstihkam ve inşaat görevlilerinden oluşan bölüğün bölgede çok önemli işler yaptığını, bölge halkıyla kaynaştığını belirten Özyıldız, "Çevre halkına çok değişik hizmetlerde bulundu, hibelerde bulundu. Sağlık hizmetleri gerçekleştirdi. Yerli halkla bağlantılar çok iyi oldu. İyi hatıralarla döndüklerine inanıyoruz" diye konuştu.

Adım adım tahliye

Lübnan'ın güneyindeki Şaitiye kasabasında bulunan yerleşim yerinden, kullandıkları malzemeleri güvenlik nedeniyle parçalar halinde Beyrut’a gönderen bölük personeli, dün gece de Sur kentinden gemiyle Beyrut’a geldi. Sabah saatlerinde Beyrut Limanı'na yanaşan gemiden inen Türk İstihkam ve İnşaat Bölüğü’nde görevli 16’sı sivil 235 kişilik personel, İskenderun Nakliyat gemisine yerleşti. Bütün askeri ve sivil personelin gemiye yerleşmesinin ardından malzemelerin tahliyesi için gelen 3 çıkarma gemisi de Beyrut Limanı'ndan ayrıldı.

Personelin içinde bulunduğu İskenderun gemisi limandan ayrılırken Büyükelçi Özyıldız ve beraberindekiler el sallayarak Türk askerini uğurladı. Operasyonun güvenliğini sağlamak için Deniz Kuvvetleri’ne bağlı fırkateynlerin de Lübnan'a geldiği öğrenildi.

Lübnan’ın güneyindeki Şaitiye kasabasında 2006 yılında İsrail ile Hizbullah arasındaki savaştan sonra, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ardından oluşturulan Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde, 20 Ekim 2006 tarihinden itibaren görev yapmaya başlayan söz konusu kara bölüğü, Türk hükümetinin aldığı kararın ardından bugün Lübnan’daki görevini sona erdirdi.

Türkiye'nin UNIFIL bünyesinde görev yapan deniz gücünün bir fırkateyn ile görevine devam edeceği belirtiliyor.