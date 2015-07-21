Uluslararası toplumdan sert tepki

ANKARA - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, saldırıyı kınayarak hiçbir gerekçenin sivilleri hedef almayı meşru gösteremeyeceğini bildirdi.

BM Genel Sekreterlik Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Ban saldırıyı kınayarak "Hiçbir gerekçe ve sorun, sivilleri hedef almayı haklı gösteremez" ifadesini kullandı.

Nato Genel Sekreteri

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, saldırıda çok sayıda masum insanın yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin yaralandığını kaydederek, "Suruç'taki terörist saldırıyı kınıyorum. Duygu ve düşüncelerim, bu haince yapılmış eylemden etkilenenlerin aileleri ve sevenleriyle" ifadesini kullandı.

Saldırıda yaralananlara acil şifa dileğinde bulunan Stoltenberg, terörizmin herhangi bir gerekçesi olamayacağına dikkati çekti ve "Müttefikimiz olan Türk halkı ve hükümetiyle güçlü bir şekilde dayanışma içinde duruyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Federica Mogherini

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Suruç'taki terörist saldırının, bölgeyi karıştırmayı, yanyana yaşayan insanları birbirine düşürmeyi amaçladığını söyledi.

Federica Mogherini, saldırıda yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileyerek, terör örgütlerinin amacının, onları yenmeye yönelik uluslararası kararlılığa zarar vermek olduğunu belirtti ve "AB, Türkiye ve diğer bölgesel ve uluslararası ortaklar bu tehdide karşı daha yakından çalışacak" ifadesini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü

Uluslararası Af Örgütü'nden yapılan açıklamada da Suruç ilçesindeki terör saldırısı kınandı ve "bu saldırıların, yaşam hakkını ve uluslararası hukukun en temel ilkelerini yok saydığı" ifade edildi.

Açıklamada, henüz bir kişi ya da grubun sorumluluğunu üstlenmediği saldırıyla ilgili hızlı, tarafsız ve kapsamlı soruşturma yürütülmesi ve tüm sorumluların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulunuldu.

ABD

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, yayımladığı basın bildirisinde "ABD, Suruç'da düzenlenen ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine, çok daha fazla kişinin yaralanmasına sebep olan terör saldırısını kınıyor” ifadesini kullandı.

Kirby, "ABD, önemli bir NATO üyesi ve DAEŞ'e karşı verdiğimiz mücadelede önemli bir ortağımız olan Türkiye ile dayanışma içinde olmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Almanya

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suruç ilçesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Almanya Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkel Almanya'nın bu zor saatlerde Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti. Türkiye ile birlikte teröre karşı mücadelede müttefik olduklarını hatırlatan Merkel, ortak değerleri ve milletlerin barışçıl yaşamını savunmak ve korumak onları birleştiren bir hedef olduğunu kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier de yaptığı yazılı açıklamada, Suruç'taki saldırı haberini aldığında dehşete düştüğünü belirterek "Failin özellikle gençleri hedef almasından ayrıca dehşete düştüm. Bu menfur eylemi şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.

Steinmeier, yaralılara acil şifalar dileyerek saldırının terörle mücadelede gevşeklik gösterilmemesi gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, yaptığı açıklamada, "Suruç'ta çok sayıda masum insanın ölümüne neden olan korkunç saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Ülkesinin her türlü terör eylemini en sert şekilde kınadığını dile getiren Hammond, "Birleşik Krallık, uluslararası ile yurt içi terörizmden kaynaklanan tehditle mücadelede Türk ortaklarıyla yakından çalışmaya devam edecektir" diye konuştu.

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Suruç’ta meydana gelen, çok sayıda insanın ölüme ve yaralanmasına yol açan intihar saldırısını şiddetle kınıyorum’’ ifadesini kullandı.

Saldırıda ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Fabius, Türk halkı ve yetkilileri ile dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

Pakistan

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'ın terörün her formuna şiddetle karşı olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Kardeş ülke Türkiye'nin Şanlıurfa ilinin Suruç bölgesinde gerçekleştirilen ve birçok kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırı sonucu yaralananların bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerken dualarımız saldırıya maruz kalanların aileleriyledir. Pakistan, terörün her şekline tavizsiz şekilde karşı durmaktadır. Kardeş Türk halkı ve hükümetine acıların hızlıca telafi edilmesi için en içten dileklerimizi iletiyoruz."

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Doha'nın "mücrim" saldırıyı "şiddetle kınadığı" ve reddettiği vurgulandı.

Açıklamada, Katar'ın, güvenliğini karıştırarak masum insanlarını terörize etmeye çalışan eylemler karşısında ve sınır güvenliğini sağlamak için alacağı tüm önlemlerine destek için kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında durduğu belirtildi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bedr Abdulati tarafından yapılan yazılı açıklamada da "Mısır, dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen ve masum insanları hedef alan tüm terör eylemlerini kınamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Mısır, tüm dünya ülkelerinin, terörün kökünün kurutulması için omuz omuza vererek net ve güçlü bir duruş sergilemesinin gerekli olduğunu ifade etmektedir" denildi.

Kosova

Kosova Cumhurbaşkanı Atifete Yahyaga, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kosova Başbakanı İsa Mustafa da Başbakan Ahmet Davutoğlu'na taziye mesajı gönderdi.

İran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Merziye Afham, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Afham, saldırıda hayatını kaybeden kurbanların ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bu canice terörist saldırı, bu tür olayların faillerinin insanlık dışı hedeflerine ulaşmak için hiçbir eylemden kaçınmayacağını bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırı şiddetle kınanarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

Azerbaycan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıda hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

İlham Aliyev, mesajında "Aziz gardaşım. Bu facia nedeniyle kederinizi paylaşıyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, tüm Türk halkına kendim ve Azerbaycan halkı adından taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

Ermenistan

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığının resmi sitesinde yer alan mesajında Sarkisyan, "Terörün her türünü şiddetle kınıyoruz. Meydana gelen olayla ilgili başsağlığı dileklerimi kabul edin. Kurbanların yakınlarına güç ve kuvvet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Mali

Mali, hükümetinden yapılan açıklamada, 31 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı saldırının sert bir dille kınandığı belirtildi. Açıklamada, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Türk halkına başsağlığı dilendi.

İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu

İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada da "Bu çirkin saldırı, bölgede kaos ve yıkıma neden olmak isteyen suç örgütlerinin terör eylemlerinden biridir" denildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilenen açıklamada, "yeryüzünde bozgunculuk yapan terör örgütlerinin yok edilmesi" çağrısında bulunuldu.