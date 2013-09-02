Uluslararası toplum sert tepki göstermeli

BRÜKSEL



NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Suriye rejiminin Şam'ın Doğu Guta bölgesinde düzenlediği kimyasal silah saldırısına uluslararası toplumdan sert tepki istedi.



Rasmussen, düzenlediği basın toplantısında, "(Suriye'ye verilecek cevapta) NATO devre dışı kalmış değil çünkü NATO zaten Suriye'de bir rol arayışında olmadı. Ana hedefimiz müttefikimiz Türkiye'nin ektin savunması ve korunması oldu. Eğer Suriye'de yaşananlara askeri operasyonla cevap verilecekse bunun kısa, ölçülü ve belli hedeflere yönelik bir operayon olacağını tahmin ediyorum ve böyle bir operasyonu gerçekleştirmek için NATO kontrol-komuta sistemine ihtiyaç yok" dedi.



NATO'nun Suriye krizinde, Türkiye'nin savunması dışında bir rol oynamasını beklemediğini dile getiren Rasmussen, sorumluluğun uluslararası toplumda olduğunu belirterek kimyasal saldırı nedeniyle Suriye'ye verilecek cevap için müttefikler arasında istişarelerin sürdüğünü kaydetti.



Rasmussen, "Şam rejimine verilecek cevabın, muhtemel kimyasal silah kullanımının uluslararası toplumun sert tepkisiyle karşılaşacağı konusunda çok açık bir mesaj verilmesine yönelik olmasını" istedi.



Anders Fogh Rasmussen, "Bu cevap gelecekte bu tür kimyasal silah saldırılarının tekrarlaması önlemeye yönelik olmalı. Çünkü uluslararası toplum sessiz kalarak kimyasal silahlarla yüzlerce insanın barbarca katledilmesini seyredemez" dedi.



Rasmussen, kimyasal silah saldırısı nedeniyle uluslararası toplumun Suriye'ye sert cevap vermesi gerektiğine güçlü şekilde inandığını fakat Suriye krizine uzun vadeli, sürdürülebilir bir askeri çözüm görmediğini ifade etti.



Suriye'ye askeri müdahale konusunda NATO üyelerinin iç karar mekanizmalarına saygı duyduğunu belirten Rasmussen, "Bu çok çok karmaşık bir konu ve zor kararlar alınmalı. Demokrasilerde (bu tür kararları almak) karmaşık süreçleri gerektiriyor. Eğer (Suriye'ye) askeri cevap verilecekse demokrasilerde bunu yapmak kolay değil. Bunun için güçlü toplumsal ve siyasi destek lazım ve bu zaman alıyor" ifadesini kullandı.



"Türkiye'nin savunması için yeterli hazırlık var"



NATO'nun Suriye'den muhtemel bir saldırı durumunda Türkiye'nin etkin savunması ve korunması için yeterli plan ve hazırlığının olduğunu ve yeni ihtiyat planlamalarına ihtiyaç duymadıklarını dile getiren Rasmussen, Türkiye'nin hedef olacağı bir saldırının tüm İttifak'a yapılmış sayılacağını ve buna verilecek cevabın üye ülkeler arasında kararlaştırılacağını sözlerine ekledi.





AA