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Uluslararası örgütler Nikaragua'ya davet edildi

Uluslararası örgütlerin, en az 170 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edildiği bildirildi.

Uluslararası örgütler Nikaragua'ya davet edildi

Uluslararası örgütlerin, en az 170 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edildiği bildirildi.

21 Haziran 2018 Perşembe 10:53
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Uluslararası örgütler Nikaragua'ya davet edildi

Uluslararası örgütlerin, en az 170 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edildiği bildirildi.

Amerikalar-Arası İnsan Hakları Komisyonu Genel Sekreteri Pablo Abrao, dün Nikaragua'nın olayların soruşturulmasına yönelik davetinin fotoğrafını Twitter hesabında paylaşırken BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin de soruşturma yapılmasına izin verildiğini açıkladı.

Yine önde gelen bir iş konseyinin başkanı, AB yetkililerinin Nikaragua'ya davet edildiğini söyledi.

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü. Eylemler sırasında yaklaşık 170 kişi yaşamını yitirmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da Katolik Kilisesi arabuluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü. Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.

Bu çağrıya rağmen Nikaragua İnsan Hakları Derneği Başkanı Alvaro Leiva, dün yine ülkede güvenlik güçleri ile muhalif gruplar arasında çıkan çatışmada 3 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası örgütlerNikaragua
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