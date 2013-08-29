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Uluslararası normların ihlalinin sonuçları olmalı

ABD Başkanı Obama, Suriye konusunda henüz kararını vermediğini, ama kimyasal silah kullanarak uluslararası normların ihlal edilmesinin sonuçlarının olması gerektiğini söyledi.

Uluslararası normların ihlalinin sonuçları olmalı

ABD Başkanı Obama, Suriye konusunda henüz kararını vermediğini, ama kimyasal silah kullanarak uluslararası normların ihlal edilmesinin sonuçlarının olması gerektiğini söyledi.

29 Ağustos 2013 Perşembe 08:34
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Uluslararası normların ihlalinin sonuçları olmalı
WASHINGTON

ABD Başkanı Barack Obama, "Suriye'de ucu açık bir çatışmaya yönelik bir ilgim yok ama bir ülkenin kimyasal silahlar gibi bir konuda normları ihlal ettiği zaman, bundan sorumlu tutulduğundan emin olmalıyız" dedi.

Obama, PBS'e verdiği röportajda, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımına yönelik olası yanıtlarda henüz kararını vermediğini kaydetti.

Seçenekleri ulusal güvenlik ekibiyle ele aldığını dile getiren Obama, Suriye'de bir süreden bu yana korkunç şeylerin yaşandığını, Esed rejiminin kendi halkını öldürdüğünü, mezhepsel çatışmaların olduğunu kaydetti. Obama, "Bu yaşananlar trajedi" diye konuştu.

Esed'i iktidardan ayrılmaya çağırdığını hatırlatan Obama, ancak Suriye'deki iç savaşa doğrudan askeri müdahelenin sahadaki duruma yardım etmeyeceği kararında olduklarını da anımsattı. Obama, diplomatik olarak aktif durumda bulunduklarını ve insani yardım yaptıklarını ama Esed rejiminin kimyasal silah kullanması halinde bunun bazı hesaplamaları değiştireceğini söylediklerini aktardı. Obama, bunun hem uluslararası normlara hem de ABD'nin kendi çıkarlarına yönelik olduğunu kaydetti.

Obama, Suriye'nin dünyanın en büyük kimyasal silah depolarından birine sahip olduğuna işaret ederek, "Bu ülke kırılgan bir ülke, kırılgan bir bölgede" yorumunda bulundu.

Suriye'nin NATO üyesi Türkiye, yakın dost Ürdün, İsrail gibi ülkelerle komşu olduğunu belirten Obama, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hala kararımızı vermedik ama kimyasal silahlara karşı, uluslararası normların korunması gerekli ve kimyasal silahların Suriye'de geniş çaplı olarak sivil nüfusa karşı kullanıldığı yönünde kimse ihtilafa düşmemeli. Tüm kanıtlara baktık, muhalefetin o çapta kimyasal silaha sahip olduğuna inanmıyoruz, kimyasal silahları gönderme yöntemine bakılınca, bu füzeleri muhalefetin gönderebileceğine (kapasitesi olduğuna) inanmıyoruz, Suriye rejiminin bunu uyguladığı yönünde karara vardık. Dolayısıyla, bunun uluslararası sonuçları olmalı."

"İhlale karşılık verilmeli" mesajı

Obama, konuyu uluslararası toplum ve müttefikleriyle istişare ettiklerini dile getirerek, "Suriye'de ucu açık bir çatışmaya yönelik bir ilgim yok ama bir ülkenin kimyasal silahlar gibi bir konuda normları ihlal ettiği zaman, bundan sorumlu tutulduğundan emin olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Obama, konuyla ilgili başka bir soru üzerine, Suriye'ye yanıt konusunda henüz karara varmadığını ama kimyasal silah kullanımına karşı tepki olarak bir seçenekte karar verirlirse bunun, Esed rejimi için tekrar kimyasal silah kullanmaması noktasında çok ciddi bir sinyal olacağını söyledi.

Obama, "Bu, Suriye'deki tüm sorunları çözmeyecek. Masum ölümlerin ülkede ölümlerine son vermeyecek ne yazık ki" dedi.

Ancak Suriye'de siyasi değişimin olmasını umduklarını belirten Obama, bu konuda Rusya gibi tüm ülkelerle çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Obama, "Esed rejiminin, kadın, çocuk ve masumlara karşı geniş çaplı kimyasal silahları kullanmakla sadece uluslararası normları ve ahlak anlayışını çiğnemekle kalmayıp, ABD'nin ulusal çıkarlarını da etkilendiğini ve bunun durdurulması gerektiğini anlamasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 29.08.2013 08:35
Anahtar Kelimeler:
ObamaABD
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