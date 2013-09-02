Uluslararası meşruiyet dikkate alınmalı

KAHİRE



Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arabi, Suriye'ye düzenlenmesi muhtemel askeri müdahale konusunda, uluslararası meşruiyeti dikkate almayanların "bireysel davranmış" olacağını söyledi.



Arabi, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Abdulaziz ile düzenlediği basın toplantısında, Suriye'ye düzenlenecek askeri müdahalenin BM ve Cenevre sözleşmeleri kapsamında olması gerektiğini ifade etti.



"Suriye'ye düzenlenmesi muhtemel askeri müdahalede uluslararası meşruiyeti dikkate almayanlar bireysel davranmış olacaklar" diyen Arabi, Arap Birliği'nin Suriye krizinin başladığı andan itibaren siyasi çözümden yana olduğunu belirtti.



Bunun için "Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in 2014 yılına kadar görevde kalması ancak yetkilerini yardımcısına devretmesini öneren siyasi bir çözüm sunduklarını" aktaran Arabi, Birliğe üye dışişleri bakanları toplantısının kapanış bildirgesinde, Doğu Guta'da işlenen katliamın sorumlusu olarak Esed rejimi gösterilmesine değinerek, "Bunun Esed'in katliamı işlemekle değil, halkı korumakla görevli makam olmasından dolayı sorumlu tutulması anlamında kullanıldığını" söyledi.



Arap Birliği'nin genel merkezinde dün akşam düzenlenen toplantının kapanış bildirgesinde, Doğu Guta'da kimyasal silah kullanılarak işlenen katliamın sorumlusu olarak Esed rejimi gösterilirken, BM ve uluslararası topluma, katliamı işleyen rejime karşı caydırıcı adımlar atma çağrısı yapılmıştı.





AA