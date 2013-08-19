Uluslararası mahkemelerden müdahale talep edeceğiz

RAMALLAH



Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Sekreteri Yasir Abdurabbih, "İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri inşasına devam etmesi, onun ilk ve son tercihini, Yahudileştirme ve Filistin topraklarını yağmalama siyasetinden yana kullandığını gösteriyor" dedi.



Abdurabbih, FKÖ'nün yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, "İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'te Yahudi yerleşim birimleri inşasına devam etmesi, işgali bitirmek ve 1967 sınırlarında iki devletli çözümü uygulamak yerine, ilk ve son tercihini Yahudileştirme ve Filistin topraklarını yağmalamaktan yana kullandığını gösteriyor" diye konuştu.



İsrail'in aldığı kararların "ırkçılık" olduğunu savunan Abdurabbih, Filistin yönetiminin bu eylemler karşısında, uluslararası kanunları ihlal eden ve insanlığa karşı suç işleyen İsrail'e gereken cezanın verilmesi için uluslararası kurum ve mahkemelerden müdahale talep edeceklerini söyledi.



İsrail İmar ve İskan Bakanlığı, Ortadoğu barış görüşmelerinin ikinci turu öncesinde, Kudüs ve Batı Şeria'da bin 200 yeni Yahudi yerleşim birimi inşası için ihale açılacağını, konutlardan 800'ünün Doğu Kudüs'te, 400'ünün de Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde inşa edileceğini açıklamıştı.



İsrail'in yeni yerleşim birimi inşa kararının, uzun bir kesintinin ardından yeniden başlayan barış görüşmelerini tehlikeye atabileceği belirtiliyor.



İsrail ve Filistin tarafı, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin yürüttüğü mekik diplomasisiyle 3 yıl aradan sonra geçen temmuz ayında Washington'da barış görüşmelerine yeniden başlamıştı. İsrail hükümeti de barış görüşmeleri öncesinde, 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması öncesinde tutuklanan 104 Filistinlinin kademeli olarak serbest bırakılacağını bildirmişti.





AA