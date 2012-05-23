Uluslararası Af Örgütü'nden suçlama

Uluslararası Af Örgütü, Suriye'de Beşşar Esed rejimini göstericilere ve tutuklulara işkence yapmak ve onları öldürmekle suçladı.

Af Örgütü, geçen yılı kapsayan raporunda, askerlerin yerleşim yerlerine tanklar konuşlandırdığını, barışçı gösteriler yapanları öldürdüğünü, binlerce göstericiyi tutukladığını, tutuklulara işkence yaptığını belirterek, bu eylemlerin insanlığa karşı suç sayılabileceğini vurguladı.

Raporda, batıdaki Banyas bölgesinde tutuklanan bir kişinin 3 gün boyunca dövüldüğü, soyulduğu ve yere akan kanını yalamaya zorlandığı, Humus kentinde 29 Nisan 2011'de Tarık Ziyad Abdülkadir adlı kişinin cesedinin ailesine haziranda teslim edildiği, Abdülkadir'in cesedinde elektrik verilmesi sonucu oluşan yanıklar ile kırbaç ve bıçak izlerinin görüldüğü örnekleri verildi.

Örgüt ayrıca ABD'de rejim karşıtı gösteri yaptığı gerekçe gösterilerek, ABD'de yaşayan piyanist Malik Cendali'nin Humus'taki ailesinin dövüldüğünü açıkladı.

Raporda, şiddetin çocukları da kapsadığı belirtilerek, doğudaki Deyr ez-zur kentinde güvenlik güçlerinin, rejim yanlısı gösteriye katılmayı reddeden 14 yaşındaki Muhammed El Mula İsa'yı öldürdüğü vurgulandı.

Şam yönetiminin BM İşkenceyi Önleme Komitesi'ne rapor sunmayı reddettiğine dikkati çeken örgüt, ''cinayetler, işkenceler ve diğer insan hakları ihlalleriyle ilgili bağımsız soruşturmalar yapmayan Esed rejimini'' kınadı.





