Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118386
ALTIN
162.485
DOLAR
3.8354
STERLİN
5.3253
EURO
4.7207
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Ulusal İttifak'tan "Sivil itaatsizliği arttırma" çağrısı

Mısır'da, Darbeyi Red ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi, darbecilere karşı "Sivil itaatsizliği arttırma" çağrısında bulundu.

Ulusal İttifak'tan "Sivil itaatsizliği arttırma" çağrısı

Mısır'da, Darbeyi Red ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi, darbecilere karşı "Sivil itaatsizliği arttırma" çağrısında bulundu.

26 Ağustos 2013 Pazartesi 08:15
620 Okunma
Ulusal İttifak'tan
KAHİRE

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "Darbecilerin hareketlerini felce uğratmak, 25 Ocak devrimini geri getirmek amacıyla gösteri için meydanlarda toplanma ve her çeşit sivil itaatsizliği arttırma çağrısında bulunuyoruz. Halk devrimini geri alacak, sahtekarlar ise kaçacak" denildi.

Başta devrimci güçler olmak üzere tüm Mısırlıların birlik olması istenen açıklamada, görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak, "Mısır'ın çektiği ezayı defetmek için çalışma ve 25 Ocak devriminin kazanımlarına bağlı kalma" çağrısında bulunuldu.

Darbe karşıtı kesimlerin hergeçen gün çoğaldığı ifade edilen açıklamada, önde gelen siyasetçiler, basın mensupları ve çeşitli meslek grupları ile işçi sendikalarının yanı sıra gençlik hareketleri ve kadınlardan önemli şahsiyetlerin de darbe karşıtlarına destek verdiği kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 26.08.2013 08:16
Anahtar Kelimeler:
Ulusal İttifak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ