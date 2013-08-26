Ulusal İttifak'tan

KAHİRE



Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "Darbecilerin hareketlerini felce uğratmak, 25 Ocak devrimini geri getirmek amacıyla gösteri için meydanlarda toplanma ve her çeşit sivil itaatsizliği arttırma çağrısında bulunuyoruz. Halk devrimini geri alacak, sahtekarlar ise kaçacak" denildi.



Başta devrimci güçler olmak üzere tüm Mısırlıların birlik olması istenen açıklamada, görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak, "Mısır'ın çektiği ezayı defetmek için çalışma ve 25 Ocak devriminin kazanımlarına bağlı kalma" çağrısında bulunuldu.



Darbe karşıtı kesimlerin hergeçen gün çoğaldığı ifade edilen açıklamada, önde gelen siyasetçiler, basın mensupları ve çeşitli meslek grupları ile işçi sendikalarının yanı sıra gençlik hareketleri ve kadınlardan önemli şahsiyetlerin de darbe karşıtlarına destek verdiği kaydedildi.



AA