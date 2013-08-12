Ulusal İttifak'tan büyük gösteri hazırlığı

KAHİRE - Hareketten yapılan yazılı açıklamada, ordunun yönetime el koymasıyla görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi karşıtlarının eylem yaptığı Tahrir Meydanı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde cuma günü barışçıl gösteriler düzenlemek için izin verilmesini talep etti.

Açıklamada, "Onlara gözlerinin daha önce görmediği bir kalabalığı göstermeye hazırlanıyoruz. Kameralarının dahi kapsayamayacağı bir kalabalık hazırlayacağız. O zaman onlar da bizi, iddia ettikleri gibi halkın iradesinden yana olduklarına inandırsınlar" ifadesi kullanıldı.

Başta Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarında olmak üzere Mısır'ın diğer bölgelerindeki barışçıl gösterilerin yasallığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gösteriler, kimsenin mülkü olmayan vatandaşın yasal hakkıdır. Tüm uluslararası kurum ve kuruluşlara, gösterilerin barışçıl olduğunu göstermek için kapılarımız açık. Darbecilerin gece gündüz hiçbir delil göstermeksizin söyledikleri yalanları ortaya çıkarmak için kapılarımız hiçbir ön çağrıya gerek duymadan gelen herkese açık."

Demokrasi için yürüyorlar

Mısır'ın Giza kentindeki darbe karşıtı göstericiler, Nahda Meydanı'ndaki eylemcilere destek vermek için Ed-Dugyi Meydanı'ndan yürüyüşe geçti.

Nahda Meydanı'na doğru yürüyenlerin başını kadın eylemciler çekti. Göstericiler, ordunun yönetime el koymasıyla görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevine geri dönmesini talep etti.

Gösteride, Mısır bayraklarının yanında üzerinde Mursi'nin fotoğrafı olan dövizler taşındı.

Dugyi Meydanı'nda Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi gösteri düzenledi. Darbe karşıtı eylemlerde, "Devriminizi çaldırmayın", "Mursi, ümmetin lideri", "Mesele İhvan değil, mesele halkı aşağılama" yazılı pankartlar taşındı.

Meydanın etrafından geçen araçlara, seçilmiş cumhurbaşkanı Mursi'nin görevine geri dönmesi, Şura Meclisi'nin görevine devam etmesi, darbe ile getirilen uygulamalara son verilmesi ve ordunun kışlalarına geri dönmesi taleplerini içeren broşürler dağıtıldı.

Adeviyye ve Nahda'yı boşaltma çalışmaları

Öte yandan emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Kahire'deki Rabiatul Adeviyye ve Nahda Meydanı'nı dolduran darbe karşıtı göstericileri dağıtma işlemi yarın başlayacak.

Emniyet güçleri, her iki alana yeni göstericilerin girmesine izin vermeyecek, meydanlardaki eylemcilere de dağılma çağrısında bulunacak. 2-3 gün devam edecek çağrının ardından tazyikli su ve gaz ile müdahale edilecek.

İçişleri Bakanı ile İsrail Büyükelçisinin evlerinin önünde gösteri

Bu arada, Mısır’ın başkenti Kahire’de Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarında askeri cuntaya karşı oturma eylemi yapan göstericilerin sabaha karşı dağıtılacağı kararını alan İçişleri Bakanlığının açıklaması üzerine tepkiler sürüyor.

Darbe karşıtları ve Muhammed Mursi destekçileri, İçişleri Bakanının evinin önünde gösteri yapıyor. “Darbeye hayır, Meşruiyete evet” sloganları atan protestocular, İçişleri Bakanlığının meydanları boşaltma kararının geri alınmasını istiyor.

Öte yandan “Öğrenciler darbeye karşı” sloganı ile İsrail Büyükelçisinin Kahire’nin güneyinde bulunan el-Maadi semtindeki evinin önünde gösteri düzenliyor. Göstericilerin, evin etrafında nöbet tutmaya başladığı ve İsrail’i kınayan sloganlar attığı belirtildi.