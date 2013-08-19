Ulusal İttifak Hareketi uluslararası soruşturma istedi

KAHİRE



Mısır'da, ordunun darbe yapmasının ardından kurulan Darbeyi Red ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi, darbe karşıtı tutukluların dün Ebu Zebel Hapishanesi'ne nakilleri sırasında hayatını kaybettiği olay hakkında uluslararası soruşturma açılmasını talep etti.



Ulusal İttifak Hareketi'nin, Mısır makamlarının darbe karşıtı göstericilere yönelik sistematik şekilde şiddet uyguladığını ifade ettiği açıklamada, "52 kişinin öldüğü ve 25 kişinin de yaralandığı olay nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Bu gerçek, gözaltına alınan darbe karşıtı göstericilerin kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki haberleri teyit ediyor. Tutukluların öldürülmesi olayı, '3 Temmuz darbe' liderlerinin iddia ettiği yalan haberlere karşı verilebilecek en iyi cevap" denildi.



Açıklamada ölü sayılarının kaynağı ile ilgili bilgi verilmedi.



Ülkede yaşanan katliamın sorumluluğunu başta Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi olmak üzere '3 Temmuz' darbe liderlerine yükleyen Ulusal İttifak Hareketi, dün yaşanan tutukluların öldürülmesi ve ülke genelindeki katliamlar hakkında uluslararası soruşturmanın açılmasını istedi.



Öte yandan Mısır'daki eski Kongre Partisi Başkanı Amr Musa ise tutukluların hayatını yitirdiği olay için bir yargı komitesinin kurulmasını talep etti.



Musa, yaptığı yazılı açıklamada Ebu Zabel Hapishanesi'ne nakil sırasında yaşanan olayın gerçek bir trajedi olduğu ifade edilirken, "Bu olayın soruşturulması için bağımsız bir yargı komitesinin kurulması ve suçluların cezalandırılması gerekiyor" denildi.



Mısır Halk Akımı Platformu Başkanı Hamdin Sabbahi sosyal paylaşım sitesindeki resmi hesabından yaptığı açıklamada en kısa zamanda olay hakkında bağımsız bir yargı komitesinin oluşturulmasını isterken, Nur Partisi Başkan Yardımcısı Nadir Bekkar ise partisinin söz konusu olayı kınadığını ve aklı selim hiçbir kişinin emniyet güçlerinin elindeki tutuklulardan 38'inin aynı anda öldürülme gerekçesini kabul etmeyeceğini ifade etti.



Nur Partisi sözcüsü Şerif Taha AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu olayın gün yüzüne çıkarılması için yargı makamlarının yanı sıra hukukçu ve siyasilerin bulunduğu bir komitenin oluşturulmasını talep etti.



Taha, nakil sırasında tutukluların başına gelenlerin insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu belirterek, "Olay, suçları tesbit edilse bile tüm hakları haiz olan vatandaşlardır. Kaldı ki, henüz haklarında bir hükme varılmadı" dedi.



Mısır İçişleri Bakanlığı, haklarında tutuklama kararı çıkarılan darbe karşıtlarının, Kahire'nin kuzeyindeki el-Kalyubiye ilindeki Ebu Zabel Hapishanesi'ne nakli sırasında çıkan olaylarda 36 kişinin öldüğünü açıklamıştı.



Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi ise yaptığı açıklamada, olayda 52 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.





AA