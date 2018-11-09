Ülkesini terkeden Venezuelalı sayısı 3 milyona ulaştı

CENEVRE

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelindeki Venezuelalı mülteci ve göçmen sayısının 3 milyona ulaştığını duyurdu.

BM kuruluşu Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Ulusal göçmenlik makamları ve diğer kaynaklara göre Latin Amerika ve Karayip ülkeleri, Venezuelalı mülteci ve göçmenlerin 2,4 milyonuna ev sahipliği yapıyor." dedi.

Sözcü Millman, dünya çapında ülkelerini terk eden Venezuelalı mülteci ve göçmen sayısının toplamda 3 milyona ulaştığını, bunların yaklaşık 1 milyonunun Kolombiya'ya, 500 bininin Peru'ya, 220 bininin Ekvador'a, 130 bininin Arjantin'e, 100 bininin Şili'ye ve 85 bininin Brezilya'ya, geri kalanların da başka ülkelere sığındığı bilgisini aktardı.

Orta ve Güney Amerika ile Karayip ülkelerine giden Venezuelalıların sayısının arttığına işaret eden Millman, Panama'nın şu an 94 bin Venezuelalıyı barındırdığını kaydetti.

Millman, Venezuelalı "mülteci ve göçmenler" ile onlara ev sahipliği yapan toplulukların temel insani ihtiyaçlarının da arttığını sözlerine ekledi.