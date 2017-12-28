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Ukrayna'nın doğusunda esir değişimi

Ukrayna’da, Kiev yönetimi ve Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında esir değişimi yapıldığı bildirildi.

Ukrayna'nın doğusunda esir değişimi

Ukrayna’da, Kiev yönetimi ve Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında esir değişimi yapıldığı bildirildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:40
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Ukrayna'nın doğusunda esir değişimi
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Ukrayna’daKiev yönetimi ve Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında esir değişimi yapıldığı bildirildi.

Donetsk bölgesindeki Mayorsk kontrol kapısında yapılan esir değişimine, Ukraynalı yetkililer ve ayrılıkçıların temsilcileri, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkililerinden oluşan grup eşlik etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun Ukraynalı esirleri karşılamak üzere Donbas’a gittiği bildirildi. Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Serbest kalan 74 Ukraynalı artık evde, ordumuzun kontrolündeki bölgededir.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Üçlü Temas Grubu İnsani Yardım Komisyonu Ukrayna Temsilcisi Viktor Medvedçuk ise Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, Rus yanlısı ayrılıkçı 237 tutsağın sözde Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetleri tarafına teslim edildiğini belirtti.

Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların durdurulması için imzalanan Minsk Anlaşması gereği Kiev yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların ellerinde tuttuğu esirleri karşılıklı serbest bırakması gerekiyor. Minsk Anlaşması’nın imzalanmasından sonra belli dönemlerde yapılan esir değişimi uzun süredir yapılmıyordu.

Bir süre önce Belarus’un başkenti Minsk’te toplanan Üçlü Temas Grubu toplantısında tarafların aldığı karar gereği, 14 ay sonra ilk defa değişim yapılmış oldu.

Ukraynalı yetkililer, önceki açıklamalarında, 306 ayrılıkçı esire karşılık 74 Ukraynalı esir formülü üzerinde anlaşıldığını belirtmişti. Söz konusu anlaşmanın sayı bakımından yapılan en büyük değişim olduğu ifade ediliyor.

Ukraynalı esirler gece ülkenin doğusundan uçakla başkent Kiev’e getirilerek aileleriyle buluşturulacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRus Yanlısı ayrılıkçılarEsir Değişimi
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