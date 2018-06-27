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Ukrayna'nın ayakları üzerinde güçlü durmasını istiyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki reform sürecine dair, "Ukrayna'nın ayakları üzerinde güçlü biçimde durmasını istiyoruz. Reform süreci başarılı olmazsa bu gerçekleşemez." dedi.

Ukrayna'nın ayakları üzerinde güçlü durmasını istiyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki reform sürecine dair, "Ukrayna'nın ayakları üzerinde güçlü biçimde durmasını istiyoruz. Reform süreci başarılı olmazsa bu gerçekleşemez." dedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:09
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Ukrayna'nın ayakları üzerinde güçlü durmasını istiyoruz

KOPENHAG

Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluDanimarka'nın başkenti Kopenhag'daki uluslararası Ukrayna Reform Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve reform sürecine desteğini vurgulamak için Kopenhag'da olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın uygulayacağı reformların başarısının herkes için stratejik önem taşıdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Çünkü Ukrayna'nın ayakları üzerinde güçlü biçimde durmasını istiyoruz. Reform süreci başarılı olmazsa bu gerçekleşemez. Kapsamlı reformlar gerçekleştirmek hiçbir zaman kolay değildir. Bunu kendi ülkemden de biliyorum. Bununla birlikte reformların başarısızlığı bir seçenek olmadığı gibi kısmen başarılı reformlar da yeterli değildir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Olumlu açıdan bakacak olursak, reform sürecinin arkasındaki ana itici güç Ukrayna halkının iradesidir. Diğer olumlu yön ise hükümetin özverisidir." diyerek, Ukrayna'daki mevcut yönetimin azimli olduğunu, Dombas ve Kırım'da yaşananların düzeltilmesinin reform edilmiş ve refaha ulaşmış Ukrayna'dan geçtiğini ifade etti.

Ukrayna'da yolsuzluk ve oligarklaşma aleyhinde adımlar atılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef, oligarklar ülkede halen ekonomi ve siyaseti kontrol ediyor. Bunu ilk elden, Ukrayna'da iş yapan Türk iş adamlarından duyuyorum. Tabii ki iş adamlarımızı Ukrayna'da çalışmaları ve yatırım yapmaları konusunda teşvik ediyoruz. (Ukrayna) yönetiminin onlara yardımcı olmasından memnunum. (Ukrayna'da) eşit şartlarda olmayan rekabet ve yolsuzluk gibi problemlere karşı da yardım rica ediyoruz. Bu nedenle, yolsuzlukla mücadele mahkemesinin kurulması kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Belki bazı zorluklar olabilir ancak inanıyorum ki uygulama aşamasında bu zorlukların üstesinden gelinecektir."

Çavuşoğlu, konuşmasını "Türkiye, iyi komşumuz Ukrayna'yı desteklemeye devam edecektir." sözleriyle noktaladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı ÇavuşoğluUkrayna
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