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Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi

Parlamento, 28 Kasım'dan itibaren ülkede 30 günlük sıkıyönetime geçilmesini öngören kararı kabul etti

Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi

Parlamento, 28 Kasım'dan itibaren ülkede 30 günlük sıkıyönetime geçilmesini öngören kararı kabul etti

27 Kasım 2018 Salı 09:37
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Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi

KİEV

Ukrayna, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle sıkıyönetim ilan etti. 

Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun talebiyle toplanan parlamentoda, ülkede 30 günlük sıkıyönetime geçilmesini öngören kararname kabul edildi.

Parlamentodan, 330 milletvekilinden 276'sının oyu ile geçen kararname gereği, sıkıyönetim 28 Kasım Çarşamba günü yerel saat ile 09.00'da başlayacak. Ülkenin Rusya ve Transdinyester ile olan sınır bölgeleri dahil, bazı bölgelerinde uygulamaya girecek olan sıkıyönetim uyarınca anayasanın 11 farklı maddesindeki bazı temel hak ve özgürlüklere ilişkin kısıtlamalara gidilebilecek.

Kısıtlanabilecek maddeler arasında konut dokunulmazlığı, haberleşme ve iletişim özgürlüğü, kişi ve aile hayatının dokunulmazlığı, ikamet özgürlüğü, ifade ve düşünce özgürlüğü, seçim ve referandum hakkı, miting, gösteri, protesto, ekonomik ve eğitim hakları da bulunuyor. 

Ukrayna'nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere 25 Kasım Pazar günü yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyini toparlamış, ülkede sıkıyönetime gidilmesi kararını imzalamıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaSıkıyönetim
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