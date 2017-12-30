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Ukrayna'da rehine krizi

Kiev'de silahlı bir saldırgan, postanede 11 kişiyi rehin aldı

Ukrayna'da rehine krizi

Kiev'de silahlı bir saldırgan, postanede 11 kişiyi rehin aldı

30 Aralık 2017 Cumartesi 21:17
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Ukrayna'da rehine krizi
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Emniyet Müdürü Oleh Bekhin'in açıklamasına göre Kiev metro istasyonunun yakınlarında bulunan bir posta ofisinde dokuz yetişkin ve iki çocuk rehin alındı. 

Bekh, Rus medyasına yaptığı açıklamada, şu anda anladığımız herhangi bir talep yok, bir şey talep etmedi bu noktada onunla iletişime geçmeye çalışıyoruz dedi.

Posta ofisine çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Saldırganın üzerinde patlayıcı madde taşıdığından da şüpheleniliyor. (Posta)

Son Güncelleme: 30.12.2017 21:21
Anahtar Kelimeler:
SilahRehineSaldırganUkraynaKiev
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