Ukrayna bazı Rus firmalarına yaptırım getirdi

Ukrayna istihbarat servisi Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) internet sitesinden yapılan açıklamada, 2018 yılı içerisinde Rusya’dan bazı firmaların ve şahısların işgal altındaki topraklarda bulunan Donetsk ve Lugansk’taki nakliye firmalarıyla iş yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Bazı Rus firmalarının uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, bu sebeple Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi ve Maliye Bakanlığının RJD Logistika, Promkompleksplast, Gazgolder ve diğer bazı Rus firmalarına yönelik kısıtlama ve yaptırım kararı aldığı ifade edildi.