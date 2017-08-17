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Uganda'daki Güney Sudanlı mülteci sayısı 1 milyonu aştı

BM, Güney Sudan'da yaşanan kıtlık ve çatışmalardan kaçarak Uganda'ya sığınan mülteci sayısının 1 milyonu geçtiğini duyurdu.

Uganda'daki Güney Sudanlı mülteci sayısı 1 milyonu aştı

BM, Güney Sudan'da yaşanan kıtlık ve çatışmalardan kaçarak Uganda'ya sığınan mülteci sayısının 1 milyonu geçtiğini duyurdu.

17 Ağustos 2017 Perşembe 16:21
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Uganda'daki Güney Sudanlı mülteci sayısı 1 milyonu aştı

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da yaşanan kıtlık ve çatışmalardan kaçarak Uganda'ya sığınan mülteci sayısının 1 milyonu geçtiğini duyurdu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMYK) yapılan yazılı açıklamada, son 12 ay içinde ülkeye Güney Sudan'dan günde ortalama bin 800 mültecinin giriş yaptığı belirtildi.

Son bir yıldaki toplam mülteci sayısının 1 milyonu aştığı kaydedilen açıklamada, artan mülteci sayısı karşısında mevcut yardım bütçesinin yetersiz kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, halen Uganda'daki Güney Sudanlı mültecilerin ihtiyaçları için 674 milyon dolar yardım bütçesine ihtiyaç duyulduğuna ancak şu ana kadar bunun yalnızca yüzde 21'inin toplanabildiğine işaret edilerek, uluslararası topluma ilave yardım çağrısı yapıldı.

Eğitimde büyük aksaklıklar

Bütçe açığının, yüzde 85'ini kadın ve çocukların oluşturduğu Ugandalı mültecilere temel yardım ve hizmetlerin sağlanmasını aksattığı, haziran ayında BM Gıda Programı'nın mültecilere yiyecek dağıtımını durdurmak zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, ülkenin kuzeyindeki yerleşimlerde temel sağlık hizmetlerinin çok az sayıda doktor, ilaç ve malzemeyle verilebildiği kaydedildi.

Bölgede ayrıca eğitimde büyük aksaklıklar görüldüğü belirtilen açıklamada, mülteci kampları yakınındaki okullarda sınıflardaki öğrenci sayısının 200'e kadar çıktığı, çok sayıda mülteci çocuğun uygun okul bulamadığı için eğitimine ara vermek zorunda kaldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Uganda dışında Sudan, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 1 milyon Güney Sudanlı mülteci olduğuna, onlar için gereken 883,5 milyon dolar yardımın yaklaşık 250 milyon dolarının toplanabildiğine işaret edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerBMGüney SudanUgandaMülteciMülteci Sayısı
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