Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94836
ALTIN
194.067
DOLAR
4.7381
STERLİN
6.2482
EURO
5.4866
Özgür Çek Kasımpaşa'da
Özgür Çek Kasımpaşa'da
Konut satışları arttı
Konut satışları arttı
Hakkari'de terör saldırısı
Hakkari'de terör saldırısı
Ankara'da kritik maçlar oynayacağız
Ankara'da kritik maçlar oynayacağız
DSÖ'den 'bilgisayar oyunu bağımlılığı' kararı
DSÖ'den 'bilgisayar oyunu bağımlılığı' kararı

"Uçurtma uçuran çocukları vurmak zalimce ve aptalca olur"

İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant, Gazze'de uçurtma uçuranların vurulması önerisine,"Uçurtma uçuran 8 yaşındaki bir çocuğu vurmak zalimce ve aptalca olur." diyerek tepki gösterdi.

"Uçurtma uçuran çocukları vurmak zalimce ve aptalca olur"

İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant, Gazze'de uçurtma uçuranların vurulması önerisine,"Uçurtma uçuran 8 yaşındaki bir çocuğu vurmak zalimce ve aptalca olur." diyerek tepki gösterdi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 17:29
0 Okunma
"Uçurtma uçuran çocukları vurmak zalimce ve aptalca olur"

İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant, abluka altındaki Gazze'de "yanan uçurtmaları" uçuranların vurulması önerisinde bulunan Eğitim Bakanı Naftali Bennett'e tepki göstererek, "Uçurtma uçuran 8 yaşındaki bir çocuğu vurmak zalimce ve aptalca olur." dedi.

Yediot Ahranot gazetesinin internet sitesine konuşan Galant, Gazze sınırında yaşanan son gelişmelere ve "yanan uçurtma" konusuna değinerek, uçurtma uçuranları vurmakla istenilen sonucun elde edilemeyeceğini belirtti.

Gazze sınırından İsrail tarafına gönderilen "yanan uçurtmaların" kendiliğinden gelişen bir olay olmadığını dile getiren Galant, bu uçurtmaları gönderen çocuk ve gençlerin bazı kişiler tarafından yönlendirildiğini ileri sürdü.

Gücün deneyimsizce kullanılmasının güç sarhoşluğuna yol açacağını belirten ve Bennett'in önerisine karşı çıkan Galant, "Bazı kişiler tarafından şeker verilerek kandırılabilecek ve sağlıklı düşünemeyen 8 yaşındaki bir çocuğa insansız hava aracından füze atılmasını mı istiyorsun? Bu zalimce ve aptalca olur." diye konuştu.

Eğitim Bakanı Bennett ise Galant'ın kendine yönelttiği sert eleştiriye Twitter hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Galant'ın eleştirilerinin İsrail'in "düşmanları" tarafından yapılan kara propaganda olduğunu ileri süren Bennett, "Vurulan 'teröristler' 8 yaşında değil. Senin ailene ve insanlarına ateş eden, yangın çıkaran balonları gönderenleri vurmalısın. Bu kadar açık olan bir konuyu sana izah ettiğime inanamıyorum." ifadelerini kullanarak önerisini savundu.

Naftali Bennett, pazartesi günü yaptığı konuşmada, Gazze'den İsrail tarafına gönderilen "yanan uçurtmaların" İsrailli çocukların ölümüne yol açabilecek bir silah olduğunu iddia ederek, "Artık hedefin yanındaki yerleri vurmak yerine hedefi vurmalıyız." ifadelerini kullanmış ve İsrail ordusunun söz konusu uçurtmaları gönderen Filistinlileri vurmasını istemişti.

İsrail, Filistinli göstericilerin, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğini belirtiyor.

Gazze'den geldiği iddia edilen "yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde sınırda bu uçurtmaların hazırlandığını iddia ettiği birçok bölgeye hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLGazze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Microsoft çalışanlarından ABD'deki göçmen karşıtı girişimlere eleştiri
Microsoft çalışanlarından ABD'deki göçmen karşıtı girişimlere eleştiri
Walt Disney, 21st Century Fox'u satın alıyor
Walt Disney, 21st Century Fox'u satın alıyor
'Arakanlı kadınlar cinsel istismar korkusuyla kamplara hapsoluyor'
'Arakanlı kadınlar cinsel istismar korkusuyla kamplara hapsoluyor'
Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
İngiliz liderlerden imama teşekkür
İngiliz liderlerden imama teşekkür
Bağdat'ta Haşdi Şabi polisle çatıştı
Bağdat'ta Haşdi Şabi polisle çatıştı
Almanya’da kullanılan oylar Türkiye’ye gönderildi
Almanya’da kullanılan oylar Türkiye’ye gönderildi
Dışişlerinden Yunanistan'a kınama
Dışişlerinden Yunanistan'a kınama
Makedonya'dan 'isim sorunu' anlaşmasına onay
Makedonya'dan 'isim sorunu' anlaşmasına onay

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ