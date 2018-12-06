Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93629
ALTIN
212.264
DOLAR
5.3362
STERLİN
6.7905
EURO
6.0500
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri
Beşiktaş seriyi sürdürme peşinde
Beşiktaş seriyi sürdürme peşinde
Kütahya'da 10 bin sikke ele geçirildi
Kütahya'da 10 bin sikke ele...
Metrobüs arızası seferleri aksattı
Metrobüs arızası seferleri aksattı
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı...

UCM Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili ön incelemede sona yaklaştı

Uluslararası Ceza Mahkemesinden, Filistin'deki durumla ilgili 4 yıl önce başlatılan ön incelemede önemli ölçüde ilerleme kaydedildiği bildirildi.

UCM Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili ön incelemede sona yaklaştı

Uluslararası Ceza Mahkemesinden, Filistin'deki durumla ilgili 4 yıl önce başlatılan ön incelemede önemli ölçüde ilerleme kaydedildiği bildirildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 10:30
0 Okunma
UCM Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili ön incelemede sona yaklaştı

LAHEY

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM), Filistin'deki durumla ilgili 4 yıl önce başlatılan ön incelemede önemli ölçüde ilerleme kaydedildiği ve Savcılık Ofisi'nin en kısa zamanda incelemeyi tamamlayacağı belirtildi.

UCM Savcılık Ofisi tarafınca yayımlanan, 9 farklı durumun ön inceleme çalışmalarını anlatan 2018 yılı raporunda, Filistin'deki durumla ilgili 4 yıl önce başlatılan ön inceleme sürecindeki gelişmelere yer verilirken, savcılığın bu yıl yapılan analizlerde önemli ölçüde ilerleme kaydettiği belirtildi.

Raporda, savcılığın 2015'ten bu yana bu duruma ayrıntılı bir şekilde odaklanması dikkate alındığında, ön incelemenin mümkün olduğu kadar kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

UCM, 16 Ocak 2015’te İsrail tarafından işlenen savaş suçlarıyla ilgili ön inceleme açılması kararı aldığını bildirmişti.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, söz konusu ön incelemenin, Filistin’in, 2 Ocak 2015'te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması’nı imzalaması ve 1 Ocak 2015'te UCM’ye verdiği, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı üzerine açıldığını açıklamıştı.

Mahkeme süresince hakkında tutuklama veya yakalama emri çıkarılan kişiler, UCM'ye üye bir devlete gittiklerinde tutuklanabilir.

UCM'nin merkezinin bulunduğu Lahey'de düzenlenen Taraf Devletler Toplantısı'nda konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, UCM'nin İsrail hakkında soruşturma açmakta geciktiğini söylemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
UMCFilistin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'ın Kudüs kararına beklediği destek gelmedi
Trump'ın Kudüs kararına beklediği destek gelmedi
“Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens'i sorumlu tutan” tasarısı Senatoda
“Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens'i sorumlu tutan” tasarısı Senatoda
Çinli Huawei'nin yöneticisi "İran yaptırımlarını deldiği" gerekçesiyle tutuklandı
Çinli Huawei'nin yöneticisi "İran yaptırımlarını deldiği" gerekçesiyle tutuklandı
Kolombiya’da el sanatları fuarı EXPOARTESANIAS 2018 başladı
Kolombiya’da el sanatları fuarı EXPOARTESANIAS 2018 başladı
ABD uçakları Japonya açıklarında çarpıştı
ABD uçakları Japonya açıklarında çarpıştı
Fransa'da akaryakıt zamları 2019 yılı için iptal edildi
Fransa'da akaryakıt zamları 2019 yılı için iptal edildi
Özgürlük savaşçısı Mandela ölümünün 5. yılında anılıyor
Özgürlük savaşçısı Mandela ölümünün 5. yılında anılıyor
Belçika'da hükümet krizi
Belçika'da hükümet krizi
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ