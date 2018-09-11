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UCM'den ABD'nin açıklamasına yanıt

UCM, tarafsız ve bağımsız bir kurum olarak çalışmalarına yılmadan devam edeceğini açıkladı.

UCM'den ABD'nin açıklamasına yanıt

UCM, tarafsız ve bağımsız bir kurum olarak çalışmalarına yılmadan devam edeceğini açıkladı.

11 Eylül 2018 Salı 16:20
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UCM'den ABD'nin açıklamasına yanıt

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın dünkü açıklamaları üzerine, mahkemenin tarafsız ve bağımsız bir kurum olarak çalışmalarına yılmadan devam edeceğini bildirdi.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM'den yapılan yazılı açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın dünkü açıklamalarına ilişkin, mahkemenin üye 123 ülkenin desteğiyle tarafsız ve bağımsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, UCM'nin hukuk mahkemesi olduğu, bu ilkeler ve hukukun üstünlüğü doğrultusunda çalışmalarını yılmadan sürdüreceği kaydedildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, dün merkezi Washington'da bulunan sivil toplum kuruluşu "Federalist Toplum"a yaptığı açıklamada, "ABD, UCM ile iş birliği yapmayacaktır. UCM'ye destek olmayacağız. İçerisinde yer almayacağız. UCM'yi kendi içinde ölmesi için bırakacağız. Nasıl olsa almış olduğu karar ve girişimlerle UCM bizim için zaten ölüdür." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bolton'ın UCM kararını açıklamasından saatler önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ofisini kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Geçen yıl UCM Savcısı Fatou Bensouda, ABD askerleri, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve Afgan askerlerin Afganistan savaşı sırasında savaş suçları işlediği ve Taliban'ın insanlık suçu işlediğine dair iddialara yönelik soruşturma talebinde bulunmuştu. ABD'nin UCM'ye üye olmasa bile ABD askerlerinin iddia edilen savaş suçunu UCM'ye üye olan ülkede işlediği için sorgulanabileceği ifade edilmişti.

Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD kuvvetlerinin yanı sıra Afganistan'da ve UCM'ye üye diğer ülkelerde görev yapan CIA ajanlarının görevleri hakkında da soruşturma başlatmak istediği aktarılırken Bensouda'nın ilk defa ABD'nin savaş suçu işlediği iddiasıyla soruşturma başlatmak istediği kaydedilmişti.

Bensuda, mayısta yaptığı açıklamada ise Filistin hükümetinin İsrail'in katliamlarıyla ilgili UCM'ye teslim ettiği dosya konusunda mahkeme başkanını bilgilendirdiğini açıklamıştı.

Bensuda, 2015'te Filistin'deki duruma yönelik soruşturma açılabilmesi için ön inceleme başlatıldığını belirterek, "Ofisim yapılan ön incelemede önemli yol katetti ve aynı şekilde devam edecektir." ifadesini kullanmıştı.

Filistin, temmuzda UCM'ye İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçlara karşı ciddi bir soruşturma açması çağrısında bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Ceza MahkemesiUCMJohn Bolton
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