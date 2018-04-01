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Uçak yola indi!

Kolombiya’da uçak yola indi

Uçak yola indi!

Kolombiya’da uçak yola indi

01 Nisan 2018 Pazar 11:02
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Uçak yola indi!

Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya 74 kilometre kala otoyola zorunlu iniş yapan Cessna 172 tipi küçük uçakta ölen ya da yaralanan olmadı.

Kolombiya’da gündüz saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle Cessna 172 tipi küçük bir uçak otoyola zorunlu iniş yaptı.

Kolombiya’nın Boyaca yönetim bölgesine bağlı Tunja kentinden, başkent Bogota’nun kuzeyindeki Guaymaral askeri havalimanına gitmek üzere havalanan küçük bir uçak, aniden bastıran şiddetli sağanak dolayısıyla otoyola indi.

Pilotun, Bogota’ya 74 kilometre kala sorunsuz bir şekilde yola indirmeyi başardığı uçakta ölen ya da yaralanan olmadı.

Bölge koruma altına alındı

Olay sonrası sosyal medyaya ulaşan görüntülerde uçağın bir market önüne çekildiği ve güvenlik güçlerinin bölgeyi koruma altına aldığı yer aldı.

Kolombiya Sivil Havacılık İdaresi de olayla ilgili tahkikat başlatıldığını açıkladı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
KolombiyaUçak
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