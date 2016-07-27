Twitter'ın net kâr ve geliri

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Twitter, bu yılın ikinci çeyreğine dair net kar ve gelirini açıkladı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış göstererek 602 milyon dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2015'in nisan-haziran döneminde 502 milyon dolar gelir elde etmişti.

Böylece Twitter'ın gelirindeki yükseliş, şirketin halka arz edildiği 2013 yılından beri en yavaş hızda gerçekleşmiş oldu.

Ayrıca, açıklamada, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde 107 milyon dolar zarar ettiği bilgisi paylaşıldı. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 137 milyon dolar zarar etmişti.

Öte yandan, Twitter'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki aylık ortalama aktif kullanıcı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 3 artarak 313 milyona ulaşırken, bu miktarın yüzde 82'sini mobil kullanıcılar oluşturdu.