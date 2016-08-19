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Twitter 235 bin hesabı askıya aldı

Twitter tarafından 235 bin hesabın daha "şiddet içeren aşırılık" nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

Twitter 235 bin hesabı askıya aldı

Twitter tarafından 235 bin hesabın daha "şiddet içeren aşırılık" nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

19 Ağustos 2016 Cuma 09:14
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Twitter 235 bin hesabı askıya aldı

 Amerikan teknoloji firması Twitter tarafından 235 bin hesabın daha "şiddet içeren aşırılık" nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

Twitter'ın blogunda yapılan açıklamada, geçen şubat ayında 125 bin hesabın askıya alındığını hatırlatıldı.

Açıklamada, 235 bin hesabın daha aynı gerekçeyle askıya alındığı ve son bir yılda bu sayının 360 bine yükseldiği duyuruldu.

Askıya alınan hesap sayısında geçen yıldan bu yana yüzde 80 arttığı bilgisi verilen açıklamada, konuyla ilgili önceki duyurudan bu yana dünyanın daha fazla ölümcül menfur terör saldırı dalgasına tanıklık ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu eylemleri şiddetle şekilde kınıyoruz ve platformumuzda terör veya şiddetin desteklenmesini ortadan kaldırmaya kararlıyız." ifadesine yer verildi.

Aktif kullanıcı sayısı 313 milyon olan Twitter'in açıklamasının, sosyal medya firmalarının DAEŞ gibi terörist grupların iletişiminin engellenmesi konusunda baskı altında bulunduğu döneme denk gelmesi dikkati çekti.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2016 09:15
Anahtar Kelimeler:
TwitterSosyal Paylaşım Ağışiddet Içeren AşırılıkŞiddet
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