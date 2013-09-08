Tutukluluk süreleri uzatıldı

KAHİRE



Mısır Başsavcılığı'nın, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, eski Gençlik Bakanı Usame Yasin, İhvan liderlerinden Muhammed el-Bilteci ve vaiz Saffet Hicazi hakkında "şiddet, adam öldürme ve yol kesmeye teşvik" suçlamalarıyla 15 gün ihtiyati tutukluluk kararı çıkardığı bildirildi.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başsavcılığın aldığı kararla, Bedii, Yasin, Bilteci ve Hicazi'nin ihtiyati tutukluluk süreleri 15 gün daha uzatılmış oldu.



Bedii, Yasin, Bilteci ve Hicazi'nin kaldığı Tura Hapishanesi'ne bir sorgulama ekibinin gittiğini belirten kaynaklar, İhvan liderlerinin, kendilerine yöneltilen suçlamaları yalanladığını ve bu suçlamaların "kötü amaçlı ve uydurma" olduğunu dile getirdiklerini ifade etti.





AA