Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Tutukluluk süreleri uzatıldı

Mısır'da başsavcılık, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii, eski Gençlik Bakanı Yasin, İhvan liderlerinden Bilteci ve vaiz Hicazi hakkında15 gün ihtiyati tutukluluk kararı çıkardı.

Tutukluluk süreleri uzatıldı

Mısır'da başsavcılık, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii, eski Gençlik Bakanı Yasin, İhvan liderlerinden Bilteci ve vaiz Hicazi hakkında15 gün ihtiyati tutukluluk kararı çıkardı.

08 Eylül 2013 Pazar 10:10
564 Okunma
Tutukluluk süreleri uzatıldı
KAHİRE

Mısır Başsavcılığı'nın, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, eski Gençlik Bakanı Usame Yasin, İhvan liderlerinden Muhammed el-Bilteci ve vaiz Saffet Hicazi hakkında "şiddet, adam öldürme ve yol kesmeye teşvik" suçlamalarıyla 15 gün ihtiyati tutukluluk kararı çıkardığı bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başsavcılığın aldığı kararla, Bedii, Yasin, Bilteci ve Hicazi'nin ihtiyati tutukluluk süreleri 15 gün daha uzatılmış oldu.

Bedii, Yasin, Bilteci ve Hicazi'nin kaldığı Tura Hapishanesi'ne bir sorgulama ekibinin gittiğini belirten kaynaklar, İhvan liderlerinin, kendilerine yöneltilen suçlamaları yalanladığını ve bu suçlamaların "kötü amaçlı ve uydurma" olduğunu dile getirdiklerini ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 08.09.2013 10:11
Anahtar Kelimeler:
MısırIhvan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ