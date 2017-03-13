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Tusk ifade vermek üzere Polonya'ya çağrıldı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, eski Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin yaşamını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili ifade vermesi için Polonya'ya çağrıldı.

Tusk ifade vermek üzere Polonya'ya çağrıldı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, eski Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin yaşamını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili ifade vermesi için Polonya'ya çağrıldı.

13 Mart 2017 Pazartesi 17:34
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Tusk ifade vermek üzere Polonya'ya çağrıldı

VARŞOVA

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, eski Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski'nin yaşamını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili ifade vermesi için Polonya'ya çağrıldı.

Varşova Savcıları Sözcüsü Michal Dziekanski, 2010 yılında Kaczynski ile 95 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada, AB Konseyi Başkanı ve Polonya'nın eski Başbakanı Tusk'ı, tanık sıfatıyla ifade vermek üzere ülkeye davet ettiklerini açıkladı.

Tusk'ın ifade için Polonya'ya gidip gitmeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) lideri ve eski Devlet Başkanı Kaczynski'nin ikiz kardeşi Jaroslaw Kaczynski, kazanın meydana geldiği tarihte Tusk'ın hükümetin başında olduğunu, bu nedenle birçok soruşturmada adının geçtiğini söyledi. Geçen hafta Brüksel'de yapılan AB Konsey Başkanı seçimlerinde Polonya'nın Tusk'ın seçilmesine karşı çıktığına değinen Kaczynski, bu tepkinin "şahsi bir tarafı" olduğunu da kabul etti. Kaczynski, kardeşinin ölümünden dönemin Başbakanı Tusk ve hükümetini sorumlu tutmuş ve güvenliğin kasıtlı olarak ihmal edildiğini ileri sürmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
TuskIfadePolonyaönce Vatan
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