'TÜRKPA, uluslararası alanda tanınan kurum haline geldi'

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) Türk cumhuriyetlerinin uluslararası alanda tanınan parlamenter diplomasi kurumu haline geldiğini söyledi.

Abdrahmanov, TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptığı konuşmada, TÜRKPA’nın Türk dünyasının entegrasyon araçlarından biri olduğunu belirterek, "TÜRKPA, son yıllarda Türk cumhuriyetlerinin uluslararası alanda tanınan parlamenter diplomasi kurumu haline geldi." dedi.

Bakan Abdrahmanov, TÜRKPA’nın Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi gibi uluslararası kurumlarla iş birliğini geliştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Mamayusupov da Türk dünyası entegrasyonunu sağlayacak TÜRKPA ülkelerinin mevzuatlarının uyumlaştırılması yönünde aktif çalışmalar yaptıklarını aktararak, "Kazakistan, halklarımızın yakınlaştırılması fikrini ortay koydu ve bu bağlamda Astana, Türk dünyasının gururu sayılıyor." ifadesini kullandı.

TWESCO Başkanı ile görüşme

Abdrahmanov’un Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) Başkanı Darhan Kıdırali ile yaptığı görüşmede ise Türkoloji ve ortak Türk tarihi alanında araştırmaların daha da genişletilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede, akademinin kurumsallaşma sürecinin en kısa sürede tamamlanması gerektiğinin altı çizildi.