Irak güvenlik güçleri ve Şii milislerin

Musul

kentinde terör örgütü

DEAŞ

'a karşı devam eden operasyonları nedeniyle

Telafer

ilçesindeki

Türkmenler

in bir bölümü evlerini terk ederek Suriye üzerinden Türkiye sınırına doğru göçe başladı.

Irak'ın kuzeyinde Musul merkezli Ninova ilinin en büyük ilçesi olan Telafer, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.

Irak güvenlik güçleri ve Şii milislerin DEAŞ'a yönelik operasyona başlamasının ardından, milisler Telafer yakınlarına ulaşmış ve hükümetin kararı gereği ilçeye girmesi planlanan ordu güçlerini beklemeye başlamıştı.

Gelişmeler üzerine, Telafer'deki Sünni ağırlıklı nüfusta, mezhep temelli intikam eylemlerine maruz kalma ya da Irak güçlerinin DEAŞ'la çatışmalarından zarar görme endişesi artmıştı.

Azez'e 10 bin Telaferli ulaştı

Bu kaygılarla Telafer'i terk eden Türkmenlerin bir bölümü, Suriye'nin Kilis ilinin karşısına denk düşen Azez ilçesine ulaştı.

AA muhabirinin, bölgede güvenliğini sağlayan silahlı muhaliflerden derlediği bilgiye göre, Azez ilçesine ulaşan Telaferlilerin sayısı 10 bine ulaştı. Ayrıca, Rakka civarında da binlerce Telaferli, Azez'e hareket halinde.

Telafer'den çıkmak için para veriyorlar

Türkmen ailelerin verdiği bilgiye göre, kaçakçıların işlettiği göç güzergahı, Irak'ın kuzeybatı sınırında yer alan Telafer'den Suriye'nin sınır ili Deyr'ez Zor'a, oradan Rakka iline ve Bab ilçesi üzerinden de Azez'e ulaşıyor.

Pek çok aile Telafer'den çıkmak ve yüzlerce kilometreyi kat etmek için DEAŞ militanlarına ve kaçakçılara para veriyor.



'Haşdi Şabi'den, evimizi yıkan uçaklardan kaçtık' Telafer'den kaçan ve Azez'de 27 kişiyle tek odada kalan Ebu Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz Irak'taki savaştan kaçarak buraya geldik. Haşdi Şabi'den, evlerimizi yıkan savaş uçaklarından kaçtık. Telafer'de hiçbir şeyimiz kalmadı." dedi. Haşdi Şabi'in Telafer'i kuşattığını ve kalan ailelerin çıkmasına izin vermediğini kaydeden Ebu Kasım, Azez'e ulaşmalarının 20 gün aldığını, oldukça kötü şartlarda yaşadıklarını söyledi. Türkmen aile reislerinden Ebu Süleyman ve Muhsin Ali Emin de ülkedeki karışıklıktan ve Haşdi Şabi'den duydukları korkudan ötürü Telafer'den kaçtıklarını anlattı. Azez'e gelen Telafer Türkmenlerinden Ebu Salih, kuşatma altındakilerin durumunun çok kötü olduğunu, yollarda binlerce aile bulunduğunu kaydetti.

AA