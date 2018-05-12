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Türkmenler kararlı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, "Hükümetteki siyasi karar mekanizmasında Türkmenler etkin olmalı." dedi.

Türkmenler kararlı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, "Hükümetteki siyasi karar mekanizmasında Türkmenler etkin olmalı." dedi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 12:17
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Türkmenler kararlı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, bugün Irak'ta gerçekleştirilen genel seçimi değerlendirerek, Türkmenler seçimlere yoğun katılım sağlayarak kurulacak yeni hükümette yer almaya kararlı olduklarını belirtti.

Salihi, Irak'ın Kerkük kentinde oyunu kullandıktan sonra, yaptığı açıklamada, özellikle Kerkük ve Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları kentlerde seçime yoğun katılım sağlayarak yeni hükümette yer almayı hedeflediklerini dile getirdi.

Irak'taki siyası karar alma organlarından tam 100 yıldan beri uzak tutulmalarına rağmen Türkmenlerin yok olmadığına dikkati çeken Salihi, ''Hükümetteki siyasi karar mekanizmasında Türkmenler etkin olmalı. Ülkenin her yerinden seçimleri kazanan Türkmen milletvekilleri ile hükümette Türkmen grubu oluşturarak siyasi kararda etkin yer almak hedefimizdir.'' ifadesini kullandı.

Bu seçimlerden sonra artık Irak'ın sadece Sünni, Şii ve Kürtlerden oluşmadığını ortaya koymak istediklerine dikkati çeken Salihi, ''Irak'ın artık Türkmen, Arap, Kürt, Şii ve Sünnilerden oluştuğu bilinmeli.Türkmenler olarak bunu ortaya koymaya çalışıyoruz.'' şeklinde konuştu

Erbil ve Süleymaniye bizden uzak dursun

''Seçimlerden sonra Kerkük sorununun çözümü önceliğimiz olacaktır.'' ifadesini kullanan Salihi, şöyle devam etti:

''Kerküklüler arasındaki sorundan Erbil ve Süleymaniye ellerini çekmeli. Bu, Kerküklü Türkmen, Arap ve Kürtler arasında çözülerek ve Bağdat ile paylaşılacak sorunlardır. Ne zaman ki bizim aramıza girildi o zaman çıkmaza girdik.''

Kerkük için (Erbil ve Süleymaniye) herkesin kendi çıkarı doğrultusunda çözüm ürettiklerini belirten Salihi, ''Kerkük sorunu sadece ve sadece Bağdat ile çözülecektir.'' dedi.

37 milyon nüfuslu Irak'ta, yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmen, bugün sabahın erken saatlerinde terör örgütü DEAŞ sonrası ilk genel seçimler için sandık başına gitmeye başladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Erşet SalihiIrak
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