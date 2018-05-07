Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102279
ALTIN
179.416
DOLAR
4.2497
STERLİN
5.7452
EURO
5.0699
Amigurumi bebek yapıyor
Amigurumi bebek yapıyor
35 milyar lira harcandı
35 milyar lira harcandı
VakıfBank şampiyon oldu
VakıfBank şampiyon oldu
Ümit Özat istifa etti
Ümit Özat istifa etti
Fenerbahçe zirve yarışından kopmadı
Fenerbahçe zirve yarışından kopmadı

Türkmenler, Bağdat’ta kadın adayla seçim yarışında

Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılacak parlamento seçimlerine Irak Türkmen Cephesi (ITC) başkent Bağdat'ta kadın adayla katılacak.

Türkmenler, Bağdat’ta kadın adayla seçim yarışında

Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılacak parlamento seçimlerine Irak Türkmen Cephesi (ITC) başkent Bağdat'ta kadın adayla katılacak.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:08
0 Okunma
Türkmenler, Bağdat’ta kadın adayla seçim yarışında

Türkmenler, DEAŞ terör örgütünün ülkede askeri olarak yenilmesi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumunun akim bırakılmasından sonra gerçekleşecek parlamento seçimlerinde eskiye nazaran daha fazla milletvekili çıkarmayı amaçlıyor.

ITC'nin Bağdat'tan seçim yarışına giren kadın adayı Gülşen Celal, "Türkmenlerin hepsi seçim günü sandık başına gidip oy kullansa, Irak genelinde 30 ila 35 arası milletvekili çıkarabiliriz." dedi.

Eski Başbakanlardan İyad Allavi'nin "Vataniye" grubu ile ITC'nin ortak listesinden seçim yarışına katılan Celal, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bağdat'tan seçim maratonunda yer almasını "kazanma taktiği" olarak nitelendiren Celal, "Bulunduğum listede kadın sayısı azdır. Seçim sistemine göre kadınlar erkeklere nazaran daha az oyla parlamentoya seçilebiliyor." dedi.

Bağdat'tan seçilen ilk Türkmen milletvekili olmak isteği

Başkentte kayda değer bir Türkmen nüfusunun bulunduğunu ve kentin tek Türkmen adayı olduğuna dikkati çeken Celal, Türkmenlerin Bağdat'tan şimdiye kadar hiçbir milletvekili çıkarmadıklarını ifade etti.

Bağdat'tan seçilen ilk Türkmen milletvekili olmak istediğini dile getiren Celal, kentte yaşayan Türkmen seçmenlere kendisine destek vermeleri için çağrı yaptı.

Bağdat'ta bulunan Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda yıllardır çeşitli sosyal ve siyasal faaliyet gösteren Celal, başkentte yaşayan Türkmen ailelerin evini kapı kapı gezdiğini aktardı.

Celal, "Tüm Türkmenler olarak tek yürek olup birleşirsek, ülke genelinde 30 ila 35 arası milletvekili çıkarabiliriz. Bunu bir strateji haline getirmeliyiz. Çünkü buna gücümüz var." değerlendirmesinde bulundu.

Bağdat'ta yaşayan Türkmenlerin Araplarla akrabalık bağı bulunduğunu kaydeden Celal, kentte yaşanan Arap ailelerle görüşerek destek talebinde bulunduğunu aktardı.

Parlamentoya girdikten sonra hayata geçireceği birçok proje olduğunu ifade eden Celal, özellikle Türkmen kadınları örgütleyip, onları politikaya kazandıracağını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
DeaşIrak Kürt Bölgesel YönetimiIKBY
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'nin İdlib ilinde kısmi ateşkes
Suriye'nin İdlib ilinde kısmi ateşkes
Mehmet Öz Trump'a bağlı sağlık konseyine giriyor
Mehmet Öz Trump'a bağlı sağlık konseyine giriyor
Gazze Şeridi'nde patlama: 5 ölü
Gazze Şeridi'nde patlama: 5 ölü
Ruhani'den Telegram'ın kapatılmasına eleştiri
Ruhani'den Telegram'ın kapatılmasına eleştiri
İdlib'e hava saldırısı
İdlib'e hava saldırısı
Yeni Zelanda evsizlere çözüm arıyor
Yeni Zelanda evsizlere çözüm arıyor
Kuzey Kore Güney Kore ile saat dilimlerini eşitledi
Kuzey Kore Güney Kore ile saat dilimlerini eşitledi
Yemen'den BAE'ye Sokotra uyarısı
Yemen'den BAE'ye Sokotra uyarısı
Çad Başbakanı Padacke istifa etti
Çad Başbakanı Padacke istifa etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ