Türkmenler, Bağdat’ta kadın adayla seçim yarışında

Türkmenler, DEAŞ terör örgütünün ülkede askeri olarak yenilmesi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumunun akim bırakılmasından sonra gerçekleşecek parlamento seçimlerinde eskiye nazaran daha fazla milletvekili çıkarmayı amaçlıyor.

ITC'nin Bağdat'tan seçim yarışına giren kadın adayı Gülşen Celal, "Türkmenlerin hepsi seçim günü sandık başına gidip oy kullansa, Irak genelinde 30 ila 35 arası milletvekili çıkarabiliriz." dedi.

Eski Başbakanlardan İyad Allavi'nin "Vataniye" grubu ile ITC'nin ortak listesinden seçim yarışına katılan Celal, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bağdat'tan seçim maratonunda yer almasını "kazanma taktiği" olarak nitelendiren Celal, "Bulunduğum listede kadın sayısı azdır. Seçim sistemine göre kadınlar erkeklere nazaran daha az oyla parlamentoya seçilebiliyor." dedi.

Bağdat'tan seçilen ilk Türkmen milletvekili olmak isteği

Başkentte kayda değer bir Türkmen nüfusunun bulunduğunu ve kentin tek Türkmen adayı olduğuna dikkati çeken Celal, Türkmenlerin Bağdat'tan şimdiye kadar hiçbir milletvekili çıkarmadıklarını ifade etti.

Bağdat'tan seçilen ilk Türkmen milletvekili olmak istediğini dile getiren Celal, kentte yaşayan Türkmen seçmenlere kendisine destek vermeleri için çağrı yaptı.

Bağdat'ta bulunan Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda yıllardır çeşitli sosyal ve siyasal faaliyet gösteren Celal, başkentte yaşayan Türkmen ailelerin evini kapı kapı gezdiğini aktardı.

Celal, "Tüm Türkmenler olarak tek yürek olup birleşirsek, ülke genelinde 30 ila 35 arası milletvekili çıkarabiliriz. Bunu bir strateji haline getirmeliyiz. Çünkü buna gücümüz var." değerlendirmesinde bulundu.

Bağdat'ta yaşayan Türkmenlerin Araplarla akrabalık bağı bulunduğunu kaydeden Celal, kentte yaşanan Arap ailelerle görüşerek destek talebinde bulunduğunu aktardı.

Parlamentoya girdikten sonra hayata geçireceği birçok proje olduğunu ifade eden Celal, özellikle Türkmen kadınları örgütleyip, onları politikaya kazandıracağını kaydetti.