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Türkmen varlığı da güvenli bölgeye bağlı

Güvenli bölgenin uygulamaya geçmesi halinde Türkmenler üzerindeki DAEŞ baskısı ve PYD tehdidi önemli ölçüde bertaraf edilebilecek

Türkmen varlığı da güvenli bölgeye bağlı

Güvenli bölgenin uygulamaya geçmesi halinde Türkmenler üzerindeki DAEŞ baskısı ve PYD tehdidi önemli ölçüde bertaraf edilebilecek

25 Temmuz 2015 Cumartesi 11:15
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Türkmen varlığı da güvenli bölgeye bağlı

RAKKA - Suriye'nin kuzeyinde Azez-Cerablus arasında insani nedenlerle oluşturulması öngörülen güvenli bölge, Türkmen köyleri üzerindeki DAEŞ baskısı ve PYD tehdidinin bertaraf edilmesinde de etkili olacak.

Türkmenler, Suriye’de oldukça dağınık bir coğrafyada yaşıyor. Nüfuslarının üçte ikisi, çoğu Halep olmak üzere Rakka'nın kuzeyinde yoğunlaşıyor.

PYD, geçen ay Arapların yanı sıra Türkmen köylerinin bulunduğu Tel Abyad'ı DAEŞ'ten alarak, Rakka'nın kuzeyindeki Kürt nüfusun yaşadığı Cezire ile Kobani (Ayn el Arab) bölgelerini birleştirmişti. Bunun ardından PYD, Tel Abyad'taki Türkmen köylerini "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle zorla göç ettirmeye başladı.

Tel Abyad'ın 20 kilometre güneyinde yer alan Hammam Turkuman ve Al Iveyyid köylerinden yaklaşık 750 kişi, evlerini terk ederek Türkiye ve Rakka'nın çeşitli bölgelerine göç etti.

PYD, şu anda Rakka'nın kuzeyinde DAEŞ'ten aldığı yerlerdeki Türkmenleri zorla göç ettirmeye devam ediyor.

Tel Abyad Meclis ve Yerel Belgelendirme Komitesi Üyesi Ahmed el-Hac Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PYD güçlerinin Rakka'nın kuzeyindeki Suluk'un 5-6 kilometre güneyindeki "Hammam Türkmen Şemelli" ve "Hammam Türkmen Cenubi" beldelerindeki 8 bin 200 Türkmeni zorla göç ettirdiğini söyledi.

PYD'nin Türkmenleri Türkiye'ye yakın köylere gitmekten özellikle alıkoyduğunu ifade eden Salih, nüfusun bir kısmını Rakka kent merkezine diğer kısmını Rakka'nın kuzeyindeki DAEŞ kontrolünde bulunan Ali Becliye, el Doğaniye ve Hırbet el Rız köylerine göçe zorladığını aktardı. 

Rakka'ya bağlı Tel Abyad ve Ayn İssa beldelerinin arasındaki Suluk bölgesinin batı kısmı ve Kobani-Rakka merkez arasındaki Sırrın beldesinde bulunan Türkmen köyleri DAEŞ'in elinde bulunuyor. Rakka'nın kuzeyinde bunun dışında kalan bölge ise PYD'nin kontrolünde.

Haziran ayı sonundaki ilk iki dalgada PYD, DAEŞ'ten aldığı Hammam Türkmen Şemelli beldesinden 5 binden fazla kişiyi göç ettirmişti. Son günlerde üçüncüsü yaşanan ve en büyük göç dalgasında 8 bin 200 Türkmen Rakka'da DAEŞ kontrolündeki bölgelere gönderildi.

PYD kaynakları, Telabyad'ı alan PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki ilerleyişinde sıradaki hedefin Rakka iline bağlı Sırrın olabileceğini belirtiyor. PYD'nin buradan sonra da Cerablus'a sıçrayarak, Kobani ile Afrin "kantonlarını" birleştirmeyi amaçladığı tahmin ediliyor.

Sırrın, Kobani-Rakka merkez arasında, Fırat'ın doğu kıyısında yer alıyor. Hem Sırrın hem Cerablus çevresi Suriye Türkmenleri’nin en yoğun yaşadığı bölgelerden biri. Bu bölgelerin de PYD'nin eline geçmesi halinde Türkmenler, yeni ve çok daha büyük bir tehcir dalgasıyla karşılaşacaklarından endişe duyuyor.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2015 09:44
Anahtar Kelimeler:
önce VatanTürkmen
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