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Türkmen lider Salihi'den Türkiye'ye tebrik

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi, anayasa değişikliği halk oylaması sonucundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkını kutladı.

Türkmen lider Salihi'den Türkiye'ye tebrik

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi, anayasa değişikliği halk oylaması sonucundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkını kutladı.

18 Nisan 2017 Salı 13:41
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Türkmen lider Salihi'den Türkiye'ye tebrik

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, yaptığı açıklamada, "Halk oylaması sonucundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkını tebrik ediyoruz. Yeni Türkiye, Türk halkı için olduğu kadar bizim için de büyük gururdur." dedi.

Türkiye'nin önemini vurgulayan Salihi, "Güçlü bir Türkiye'nin bu hassas dönemde ayakta kalması dünya Türkleri için çok önemlidir. Dünya Türklerinin Türkiye'den başka kimsesi yok. Hepimiz, gözümüzü Türkiye'ye dikmişiz. Milli iradeye sahip güçlü Türkiye bizim için değerlidir." diye konuştu.

Salihi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Kerkük'teki bayrak krizi sırasında verdiği desteği hatırlatarak, "Türk halkı ve muhalefetten de destek gördük. Bundan sonra da herkesi yanımızda görmek isteriz. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güçlü beklentimiz söz konusu. Türkiye ile Irak arasındaki dayanışmanın devam etmesini de istiyoruz. İlişkilerin güçlü olması bizi de olumlu yönde etkiler. Düşmanlarımız çok ve bugün toprak meselemizden dolayı Türkmenler olarak birlik içindeyiz. Türkiye'nin de üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Türk halkının birbirine kenetlenmesi lazım. Yeni ve büyük Türkiye'ye başarı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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