Türkmen köyleri 'hayalet kenti' andırıyor

HATAY

Rusya destekli Esed rejimi saldırılarının arttığı Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki Bayırbucak Türkmen bölgesi, yoğun göç nedeniyle boş sokakları ve binalarıyla 'hayalet kenti' andırıyor.

Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırında bulunan ve bir kısmı muhaliflerin kontrolünde olan Türkmendağı, son aylarda Esed rejiminin şiddetli saldırılarına maruz kalıyor.

Bundan 7-8 ay önce on bine yakın insanın yaşadığı köy ve çadır kentlerde, rejimin saldırıları sonucu yoğun göç yaşanıyor.

Sınır hattını hedef alan ağır bombardıman sonrası Türkiye ile Suriye'deki başka yerlere göç edenlerle çok az sayıda insanın kaldığı ve sokakların boşaldığı Türkmendağı'nda, yıkılmış ev ve duvarlar ile bombardıman sonucu yanmış onlarca çadır görülüyor.

Okul, cami ve hastanelerin de saldırılarda hasar gördüğü gözlenirken, insanların eşya ve erzaklarını bırakarak kaçmak zorunda kaldığı anlaşılıyor.