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Türkmen ilçesinde Peşmerge-Şii gerginliği

Irak'ın Selahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde Şii Türkmen milislerle Peşmergeler arasındaki gerginlik sürüyor

Türkmen ilçesinde Peşmerge-Şii gerginliği

Irak'ın Selahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde Şii Türkmen milislerle Peşmergeler arasındaki gerginlik sürüyor

29 Haziran 2015 Pazartesi 12:22
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Türkmen ilçesinde Peşmerge-Şii gerginliği

SELAHADDİN - Irak'ın Selahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde Şii Türkmen milislerle Peşmergeler arasındaki gerginliğin sürdüğü bildirildi.

Terör örgütü DAEŞ'e karşı ilçeyi koruyan iki güç arasındaki gerginlik zaman zaman çatışma boyutuna geliyor. İki güç arasındaki sorunun çözülmesi için Türkmen temsilciler ile Peşmergelerin bağlı olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında yürütülen görüşmelerden de henüz bir sonuç çıkmadı.

Konuyu AA muhabirine değerlendiren Irak Türkmen Cephesi (ITC) Selahaddin İl Başkanı Heytem Haşim Muhtaroğlu, Peşmerge ile Şii Haşdi Şabi'ye bağlı Şii Türkmen milisler arasındaki gerginlik nedeniyle ilçenin geleceğinin karanlık olduğunu savundu.

Her iki tarafın da uzlaşı toplantılarında alınan kararlara bağlı kalmadığını anlatan Muhtaroğlu, "Taraflar, alınan kararlara uymuş olsalardı sorun çözülürdü. Ancak her iki taraf da verdiği sözlere ve imza attığı maddelere uymadı. Gerginlik devam ederse Tuzhurmatu daha karanlık günlere doğru gider. Umutlu olmak istiyorum. Ancak Tuzhurmatu'nun geleceğini çok karalık görüyorum" dedi.

"Peşmerge güçleri Şii milisleri Tuzhurmatu'dan uzaklaştırmak istiyor"

İlçede bir güç çekişmesi yaşandığına dikkati çeken Muhtaroğlu, şöyle konuştu:

"Tuzhurmatu bugün silahlı güç çekişmesi yaşıyor. Peşmerge güçleri, ilçenin batısında konuşlanan Haşdi Şabi güçlerini uzaklaştırıp kendisi yerleşmek istiyor. İlçenin dört bir etrafı Peşmerge güçlerinin kontrolünde. İlçeye bağlı tüm Türkmen Köyleri ise Haşdi Şabi'nin elinde. Haşdi Şabi güçleri güneye doğru DAEŞ sınırındayken, Peşmerge ilçenin çevresinde konuşlanmış durumda."

Muhtaroğlu, son günlerde Tuzhurmatu'da adam kaçırma ve faili meçhul cinayetlerin arttığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"DAEŞ saldırılarından sonra yaklaşık bir yıl önce Tuzhurmatu'da Haşdi Şabi bünyesinde Türkmen gücü kuruldu. 4 bin Türkmen milis bu tugayda görev yapıyor. İlçenin çevresindeki tüm Türkmen köyleri de bu gücün kontrolüne girdi. Ancak ilginç bir şekilde ilçe merkezinde suikastler başladı. Adam öldürme ve kaçırma hadiseleri baş gösterdi. Bu olaylarda en çok Tuzhurmatulu Sünniler hedef alındı. Bu hadiseler günlük yaşanıyor."

İlçede artan suikastlerin kimlerce yapıldığının belli olmadığını kaydeden Muhtaroğlu, "Irak'taki terör saldırılarını geçmişte El Kaide, şimdi de DAEŞ üsteniyor. Ancak Tuzhurmatu olaylarını bugüne kadar üstlenen hiç olmadı" ifadesini kullandı.

Türkmenlerin DAEŞ'ten kurtarılan köylerine dönemediklerini dile getiren Muhtaroğlu, "DAEŞ'ten kurtarılan onlarca Türkmen köyü hala bomboş. Sığınmacı durumuna düşen vatandaşlarımız, köylerine dönmek istese de Bağdat'taki yetkililer izin vermiyor. Onlarca köyün boş kalması doğru tutum değildir" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 29.06.2015 11:20
Anahtar Kelimeler:
önce VatanTürkmen
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