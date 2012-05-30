Türkmen gazına yeni müşteri

AŞKABAT - Türmen doğalgazını Hindistan'a ulaştıracak Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) doğalgaz boru hattı projesine Bangladeş de katılmak istediğini açıkladı.



Yabancı basında yer alan haberlere göre, Bangladeş enerji ihtiyacını TAPI projesine katılarak karşılamak isteyen Bangladeş, projenin finansörü Asya Kalkınma Bankası'na Türkmen gazını satın almak istediğini iletti.

Kendi enerji kaynaklarının yeterli olmadığını dile getiren Bangladeş Enerji Bakanlığı yetkilileri, 2017 sonunda faaliyete geçmesi öngörülen TAPI projesine katılarak Türkmen gazına talip olduklarını açıkladı.

TAPI projesi kapsamında geçen çarşamba günü dünyanın en büyük 4. doğalgaz rezervlerine sahip Türkmenistan, Hindistan ve Pakistan ile doğalgaz anlaşması imzalamıştı.