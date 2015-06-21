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'Türkmen coğrafyası büyük zarar gördü'

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kazancı, Irak'ta çatışmalar nedeniyle Türkmen coğrafyasının büyük zarar gördüğünü, sığınmacı durumuna düşen 3 milyon kişiden 600 bininin Türkmen olduğunu belirtti.

'Türkmen coğrafyası büyük zarar gördü'

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kazancı, Irak'ta çatışmalar nedeniyle Türkmen coğrafyasının büyük zarar gördüğünü, sığınmacı durumuna düşen 3 milyon kişiden 600 bininin Türkmen olduğunu belirtti.

21 Haziran 2015 Pazar 17:24
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'Türkmen coğrafyası büyük zarar gördü'
KERKÜK - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak'ta son bir yılda 3 milyon kişi sığınmacı durumuna düştü. Bu insanlar, şehirden şehre göç ederek hayat mücadelesi veriyor. Bu göç dalgasında 600 bin Türkmen de yer değiştirdi. Türkmen coğrafyası büyük zarar gördü. MaalesefIrak hükümeti, sığınmacılara destek vermekte zayıf kaldı" dedi.

Irak'ta ekonominin kötüye gittiğini ifade eden Kazancı, Kerkük'te ciddi bir mali kriz yaşandığını kaydetti.

"Soygunlar arttı"

Projelerin ve yatırımların durduğu kentte, sözleşmeli memur ve işçilerin maaşlarını alamadığını aktaran Kazancı, şöyle konuştu:

"Kerkük ekonomisinin durmasıyla ciddi toplumsal problemler ortaya çıktı. Soygun vakaları baş gösterdi. Türkmen işadamları ve tüccarlarımız gerçekten tehlikedeler. Çünkü Kerkük'teki döviz büro sahiplerinin yüzde 90'ı Türkmen. Son birkaç ayda çok sayıda Türkmen işadamı kaçırıldı ve toplam 2 milyar dinarlık soygun yapıldı."

 Kazancı, Kerkük'teki asayiş olaylarını önlemede yerel yönetimin ve polisin yetersiz kaldığını savunarak, "Güvenlikte yaşanan zafiyet hususunda polis, istihbarat ve asayiş güçlerini suçluyorum. Bu durum böyle giderse Türkmenlerin kendi güvenlik gücünü kurmaları zorunlu hale gelir" ifadelerini kullandı. 

AA

Son Güncelleme: 21.06.2015 15:56
Anahtar Kelimeler:
Irakönce VatanTürkmen Cephesi
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