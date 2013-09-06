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Türklerin Suriye çağrısı çok güçlü ve içten

İngiltere Maliye Bakanı Osborne, "Türkler, dünyanın Suriye'de kimyasal silahların kullanılmasına tepki vermesi gerektiği konusunda güçlü bir argüman ortaya koydu" dedi.

Türklerin Suriye çağrısı çok güçlü ve içten

İngiltere Maliye Bakanı Osborne, "Türkler, dünyanın Suriye'de kimyasal silahların kullanılmasına tepki vermesi gerektiği konusunda güçlü bir argüman ortaya koydu" dedi.

06 Eylül 2013 Cuma 12:45
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Türklerin Suriye çağrısı çok güçlü ve içten

LONDRA

Rusya'da yapılan G20 zirvesine katılan İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, İngiliz yayın kurumu BBC'ye yaptığı açıklamada, G20 zirvesinde dün akşamki liderler yemeğinin atmosferinin nasıl olduğu konusunda, "Suriye'de kimyasal silahların kullanılmasına nasıl tepki verileceğiyle ilgili bir anlaşma olmaması şaşırtıcı değil. Ancak bu krize en iyi çözümün barış görüşmelerini yeniden başlatmaya çalışmak olduğu konusunda anlaşıldı" diye konuştu. İngiliz Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"G20 liderlerinin akşam yemeğinde değildim ama masanın etrafındaki bazı kişilerin, örneğin Türklerin, dünyanın Suriye'de kimyasal silahların kullanılmasına tepki vermesi gerektiği konusunda çok güçlü bir argüman ortaya koyduğunu ve bunun çok güçlü ve içten bir çağrı olduğunu duydum." 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsünün "Birleşik Krallık'ın kimsenin dikkate almadığı küçük bir ada olduğu" açıklamasının anımsatılması üzerine ise Osborne, buna katılmadığını, G20 zirvesinde birçok konuda İngiltere'nin gündemi belirlediğini, bu konuların başında Suriye'ye insani yardımların geldiğini ifade etti. 

AA

Son Güncelleme: 06.09.2013 12:45
Anahtar Kelimeler:
Türklerin Suriye çağrısı çok Güçlü Ve Içten
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