Türkiye'ye 'uzun tutukluluk' cezası

STRASBOURG - AİHM, Türkiye'yi yaklaşık 23 bin Euro para cezasına çarptırdı. Nedeni ise Türkiye hakkında açılan uzun gözaltı ve tutukluluk süresiyle ilgili 2 dava.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) uzun gözaltı ve tutukluluk süresiyle ilgili iki ayrı davada Türkiye'yi haksız buldu.

Türkiye'de işlediği çeşitli suçlar nedeniyle 2011 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Mehmet Hasdemir'in yaptığı şikayeti değerlendiren AİHM, bu kişinin gözaltı ve tutukluluğunun makul süreden fazla olduğu gerekçesiyle Türkiye'yi mahkum etti.

Hasdemir'e, karar gereği 11 bin 900 Euro para cezası ödenecek.

AİHM, yasa dışı sol bir örgüte üye olmak suçundan mahkum olan ve şu anda Gebze Cezaevi'nde yatan Hatice Duman'ın uzun gözaltı süresi ve tutukluluk süresiyle ilgili yaptığı şikayette de ''İnsan hakları ihlalinde bulunulduğuna'' hükmetti.

Duman'a mahkeme masrafları da içinde olmak üzere 10 bin 800 Euro para cezası ödenecek.







Son Güncelleme: 23.05.2012 01:03