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'Türkiye'ye teşekkürden fazlası yapılmalı'

AKPM'de Almanya, Fransa ve İtalya'yı temsil eden milletvekilleri Türkiye gibi yüksek miktarda sığınmacı kabul eden ülkelere teşekkür etmekten fazlasının yapılması çağrısında bulundu

'Türkiye'ye teşekkürden fazlası yapılmalı'

AKPM'de Almanya, Fransa ve İtalya'yı temsil eden milletvekilleri Türkiye gibi yüksek miktarda sığınmacı kabul eden ülkelere teşekkür etmekten fazlasının yapılması çağrısında bulundu

26 Haziran 2015 Cuma 11:32
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'Türkiye'ye teşekkürden fazlası yapılmalı'

STRASBOURG - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) Almanya, Fransa ve İtalya'yı temsil eden milletvekilleri, Avrupa'nın göçmen krizi karşısında geçici önlemler almasını eleştirerek, Türkiye gibi yüksek miktarda sığınmacı kabul eden ülkelere teşekkür etmekten fazlasının yapılması çağrısında bulundu.

Almanya Hristiyan Birlik Milletvekili Tobias Zech, Die Linke Milletvekili Andrej Hunko, Fransa Sosyalist Parti Senatörü Josette Durrieu ve Per l'Italia Grubu Milletvekili Milena Santerini, AA muhabirine AKPM'nin Yaz Genel Kurulu kapsamında Afrikalı ve Suriyeli sığınmacı krizini değerlendirdi.

AKPM'nin Haziran ayı başında Gaziantep ve Kilis'teki Suriyeli sığınmacı kamplarını ziyaret eden heyetinde yer alan Zech, Hunko ve Durrieu yaptıkları değerlendirmelerde, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin yükünü paylaşma konusunda daha somut adımlar atması gerektiğine işaret etti.

Tobias Zech, Türkiye'deki kampların hizmet seviyesinden oldukça etkilendiğini belirterek, "Avrupa, Suriyeli sığınmacılar konusunda harekete geçilmesini söylüyor, Türkiye'ye teşekkür ediyor fakat bundan daha fazlasını yapmalı" dedi.

"AB Suriye'deki iç savaşı görmezden geliyor"

Andrej Hunko da Türkiye'de kampların hizmet seviyesi dışında insanların misafirperverliğinin de Suriyeli sığınmacıların ülkedeki ikametlerini kolaylaştırdığına değindi. Hunko, AB'nin geçen hafta insan tacirlerine karşı aldığı sert önlemleri hatırlatarak, "AB, göçmenlere karşı geri itme politikası uyguluyor, Suriye'deki iç savaşı ve sığınmacı krizini görmezden geliyor" ifadelerini kullandı.

"AB içine kapanmamalı"

Josette Durrieu, sığınmacı akınına maruz kalan ülkelerin ancak maddi imkanları çerçevesinde önlem alabildiğini ifade ederek, "Göçmen krizinde asıl sorun önlemlerin doğaçlama ve geçici süreyle alınıyor olması. BM'nin ülkeleri desteklemek yerine inisiyatif alması ve mülteci haklarını tanımlaması gerekir" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 12:37
Anahtar Kelimeler:
önce VatanAKPM
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